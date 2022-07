Chi è Laura Giuliani, il portiere del Milan e dell’Italia femminile agli Europei 2022 Nella carriera di Laura Giuliani c’è già tanto: l’esordio con il Como 2000, le esperienze in Germania, i quattro anni vincenti alla Juve e oggi il Milan. Ma soprattutto c’è la Nazionale in cui ha preso possesso della porta dal 2014.

Portiere del Milan e dell'Italia femminile, Laura Giuliani sarà tra le protagoniste azzurre in Inghilterra in occasione dell'Europeo femminile 2022. Tanta esperienza maturata all'estero e in Italia, Giuliano può essere definita una “ragazza con la valigia”. Fin da ragazzina infatti ha deciso di girare tanto, per scoprire il calcio delle altre e acquisire una bagaglio di esperienze tale che oggi ne fa di sicuro il miglior portiere italiano. Gli esordi a Milano poi il trasferimento in Germania prima del ritorno in Italia: è stata portiere della Juventus dal 2017 al 2021 prima del trasferimento al Milan. Dal 2014 è il primo portiere della Nazionale italiana.

Nata a Milano nel giugno del 1993, la carriera nel mondo del calcio di Laura Giuliani inizia in una squadra vicino casa, il Como 2000, esordendo a 17 anni al posto di Maria Luisa Ranzani. Per uno strano caso del destino, ancora più strano per una come lei che ha appunto girato tantissimo e ha vissuto esperienze molto diverse, il Milan, la squadra attuale dove è uno dei punti di riferimento, entra nella sua traiettoria fin da subito. Nella stagione 2010-2011 infatti gioca tutte le partite da titolare e incassa solo 15 reti in A2. Il Como 2000 ha tre punti di vantaggio proprio sulle rossonere ma perde la sfida diretta con un gol incassato a sette minuti dal termine. Serve lo spareggio e il Como 2000 è ancora una volta battuto proprio dal Milan per un gol di Pasinetti al 94’.

La carriera di Laura Giuliani e l'esperienza in Germania

Il Como 2000 però riesce comunque a iscriversi in A per il forfait della Reggiana e l’esordio nella massima serie per Giuliani è datato 9 ottobre 2011 contro il Tavagnacco. Passa un anno e il portiere non sceglie di andare in una delle tante squadre di A che la cercano, ma decide di andare in Germania, per tastare i campi, l’organizzazione e le avversarie della Frauen-Bundesliga. Si trasferisce al Gütersloh, esordendo il 14 novembre 2012 contro il Wolfsburg. Dopo un campionato passato soprattutto a capire la nuova dimensione in cui era arrivata accetta la proposta dell’Herforder e diventa un perno fondamentale della squadra che si guadagna, anche grazie alle parate di Giuliani, il massimo campionato tedesco.

Anche in Germania Laura viene notata dalle squadre di maggiore prestigio e tra le altre ci punta prima forte il Colonia, per poi passare al Friburgo, squadra di alto livello che schiera tra i pali la nazionale Laura Benkarth, non una fra tante, ma l’attuale portiere del Bayern Monaco, oltre che vincitrice degli Europei del 2015 e dell’oro olimpico 2016 con la Germania.

Il ritorno in Italia alla Juventus e il trasferimento al Milan

In campionato non gioca mai e decide che ha l’esperienza giusta non solo per tornare in Italia, ma per farlo nella squadra migliore, quella che sta cercando di portare a un altro livello il calcio femminile in Italia. Diventa il portiere della Juventus, gioca per quattro stagioni con le bianconere vincendo 4 scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane. Oggi, e qui il cerchio si chiude, gioca per il Milan, la squadra che le ha dato un grande dolore in passato, ma che adesso sta cercando di portare in vetta alla massima serie italiana.

In Nazionale fin dal 2014 ha preso possesso della nostra porta e ha dimostrato sempre una sicurezza e una capacità di saper leggere il gioco che pochi altri portieri hanno. Sono anni che noi partiamo da lei, con il suo cognome che sembra l’inizio di una filastrocca. Sarà così anche in Inghilterra per quelli che possono diventare gli Europei più belli della nostra storia.