Italia agli Europei femminili 2022: le 23 convocate della ct Milena Bertolini La c.t. Milena Bertolini ha scelte le 23 calciatrici che rappresenteranno l’Italia negli Europei femminili del 2022 che si terrà in Inghilterra. Le azzurre sfideranno Francia, Islanda e Belgio.

A cura di Alessio Morra

L'avvicinamento dell'Italia agli Europei del 2022 prosegue a grandi passi. La c.t. Milena Bertolini ha diramato l'elenco delle convocate per il Campionato in programma in Inghilterra dal 6 al 31 luglio. Sono state escluse dal gruppo Roberta Aprile, portiere di proprietà della Juventus, Angelica Soffia, Giada Greggi e Annamaria Serturini, centrocampiste della Roma. Le Azzurre sfideranno nella fase a gironi la Francia, l'Islanda e il Belgio tra il 10 e il 18 luglio.

Milena Bertolini ha puntato sull'esperienze e ha selezionato ben 9 calciatrici della Juventus, comprese le stelle Bonansea e Girelli e la capitana Sara Gama. Nell'elenco ci sono quattro giocatrici della Roma, tre del Milan e della Fiorentina, due dell'Inter, una di Sassuolo e Everton. Questo l'elenco completo delle convocate:

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina).

Le azzurre ora avranno qualche ora di riposo, poi si ritroveranno a Castel di Sangro, dove giocheranno in amichevole venerdì 1 luglio contro la Spagna. Poi partenza per l'Inghilterra dove l'Italia affronterà in ordine Francia (10 luglio), Islanda (14 luglio) e Belgio (18 luglio). Le prime due squadre di ogni girone si qualificano per i quarti di finale.