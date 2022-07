Dove vedere gli Europei di calcio femminili 2022 in TV su Rai e Sky: il programma Le Azzurre sono pronte a cominciare gli Europei di calcio femminile 2022 in Inghilterra. Ecco dove potranno essere seguite tutte le sfide della fase a gironi del torneo.

A cura di Enrico Scoccimarro

Le azzurre del calcio femminile saranno protagoniste in questa estate sportiva. Dal 6 al 31 luglio va infatti in scena in Inghilterra la UEFA Women's EURO 2022, con l'Italia di Milena Bertolini qualificata nel Gruppo D insieme a Francia, Belgio e Islanda. L'Italia femminile vuole dare seguito ai buoni risultati in ambino internazionale e dimostrare al mondo il livello del calcio femminile del nostro Paese.

L'Italia femminile non ha mai vinto un edizione degli europei: il massimo risultato ottenuto nella storia della competizione sono due secondi posti, di cui l'ultimo nel 1997. Adesso le italiane, trascinate da Martina Rosucci, Cristiana Girelli (miglior marcatrice azzurra) e capitan Sara Gama, sono pronte a dare battaglia in campo.

Come per i tornei della Nazionale maschile, anche le partite dell'Italia femminile saranno trasmesse integralmente sulla Rai in TV sul canale Rai Sport ed in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Le partite dell'Italia femminile in chiaro sulla Rai: dove vederle

La Rai ha acquisito i diritti tv di Euro 2022 femminile e quindi trasmetterà integralmente il torneo in chiaro. Per seguire la competizione in diretta tv gratis per tutti, basterà sintonizzarsi sui canali via via scelti o in alternativa, per quanto riguarda lo streaming, accedere al sito di Rai Play tramite pc e notebook o all'app scaricabile su tablet e cellulare.

Euro 2022, tutte le partite in TV sui canali Rai

La programmazione della tredicesima edizione degli Europei di calcio femminili sarà divisa fra Rai1 e Rai Sport: le partite della Nazionale italiana saranno in diretta su Rai 1, mentre tutte le altre saranno trasmesse su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre.

FASE A GIRONI

PRIMA GIORNATA

Mercoledì 6 luglio

Ore 21:00, Inghilterra-Austria: Rai Sport

Giovedì 7 luglio

Ore 21:00, Norvegia-Irlanda del nord: Rai Sport

Venerdì 8 luglio

Ore 18:00, Spagna-Finlandia: Rai Sport

Ore 21:00, Germania-Danimarca: Rai Sport

Sabato 9 luglio

Ore 18:00, Portogallo-Svizzera: Rai Sport

Ore 21:00, Olanda-Svezia: Rai Sport

Domenica 10 luglio

Ore 18:00, Belgio-Islanda: Rai Sport

Ore 21:00, Francia-Italia: Rai1

SECONDA GIORNATA

Lunedì 11 luglio

Ore 18:00, Austria-Irlanda del nord: Rai Sport

Ore 21:00, Inghilterra-Norvegia: Rai Sport

Martedì 12 luglio

Ore 18:00, Danimarca-Finlandia: Rai Sport

Ore 21:00, Germania-Spagna: Rai Sport

Mercoledì 13 luglio

Ore 18:00, Svezia-Svizzera: Rai Sport

Ore 21:00, Olanda-Portogallo: Rai Sport

Giovedì 14 luglio

Ore 18:00, Italia-Islanda: Rai1

Ore 21:00, Francia-Belgio: Rai Sport

TERZA GIORNATA

Venerdì 15 luglio

Ore 21:00, Irlanda del nord-Inghilterra: Rai Sport

Ore 21:00, Austria-Norvegia: Rai Sport

Sabato 16 luglio

Ore 21:00, Finlandia-Germania: Rai Sport

Ore 21:00, Danimarca-Spagna: Rai Sport

Domenica 17 luglio

Ore 18:00, Svizzera-Olanda: Rai Sport

Ore 18:00, Svezia-Portogallo: Rai Sport

Lunedì 18 luglio

Ore 21:00, Islanda-Francia: Rai Sport

Ore 21:00, Italia-Belgio: Rai1