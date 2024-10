video suggerito

Europa League oggi in TV, dove vedere Roma-Dinamo Kiev e Twente-Lazio: orari e diretta delle partite Le partite di oggi, giovedì 24 ottobre, per la terza giornata dell’Europa League: in campo anche la Roma, all’Olimpico alle 18:45 contro la Dinamo Kiev e la Lazio, in Belgio alle 21:00 contro il Twente. Ecco il programma completo e dove vedere le partite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Terzo turno della fase a campionato anche per la nuova Europa League che ha debuttato in questa stagione con un Girone unico. In campo anche le due italiane Roma e Lazio: i giallorossi affrontano all'Olimpico la Dinamo Kiev, mentre la Lazio in trasferta sul campo del Twente. Diretta delle due partite delle italiane affidata a Sky, senza possibilità di vederle in chiaro. Solo Fenerbahçe-Manchester United si potrà seguire senza abbonamenti, su TV8.

La Roma torna in campo all'Olimpico per l'Europa League dopo il ko in campionato con la Juve e va alla ricerca della prima vittoria continentale. I giallorossi son partiti male nel girone unico dove hanno ottenuto solamente un punto dopo due gare grazie al pareggio contro l'Athletic Bilbao al debutto, ma c'è da riscattare l'umiliante sconfitta esterna contro l'Elfsborg che grida vendetta. Sarà fondamentale ottenere tre punti ad ogni costo contro la Dinamo Kiev per risalire la classifica, con i russi che han fatto peggio, restando a quota zero punti.

La Lazio domina la classifica al primo posto, con 6 punti dopo due gare ma vantando la miglior differenza reti con 7 gol fatti e solo 1 subito. Un vanto per la squadra di Baroni che ha approcciato l'Europa nel migliore dei modi e che vuole riconfermarsi sul campo del Twente per la terza vittoria consecutiva. I belgi sono alla ricerca del primo successo, fermi a 2 punti dopo altrettanti pareggi.

Champions League, le partite di oggi: gli orari in TV

18:45 – Eintracht-Rīgas (Sky Sport)

18:45 – Roma-Dinamo Kiev (Sky Sport)

18:45 – Midtjylland-Union SG (Sky Sport)

18:45 – Qarabağ-Ajax (Sky Sport)

18:45 – M. Tel-Aviv-Real Sociedad (Sky Sport)

18:45 – Paok-Viktoria Plzeň (Sky Sport)

18:45 – Ferencváros-Nizza (Sky Sport)

21:00 – Fenerbahçe-Manchester United (Sky Sport, TV8)

21:00 – Tottenham-AZ (Sky Sport)

21:00 – Lione-Beşiktaş (Sky Sport)

21:00 – Anderlecht-Ludogorets (Sky Sport)

21:00 – Atletico Bilbao-Slavia Praga (Sky Sport)

21:00 – Malmö-Olympiacos (Sky Sport)

21:00 – Porto-Hoffenheim (Sky Sport)

21:00 – Twente-Lazio (Sky Sport)

Roma-Dinamo Kiev, dove vederla in diretta TV e streaming: nessuna diretta in chiaro

La partita degli uomini di Juric inizia alle 18:45 allo Stadio Olimpico e verrà trasmessa in esclusiva per gli abbonati Sky a pagamento. Per il live online si può utilizzare l'app SkyGo o usufruire del servizio on demand di NOW. La gara della Roma non si può vedere anche senza costi aggiuntivi. L'unico match in chiaro sarà quello tra Fenerbahce e Manchester United alle 21 su TV8

Dove vedere Twente-Lazio, su Sky in diretta TV e streaming, gli orari

La trasferta della Lazio in Belgio contro il Twente sarà visibile solamente in modalità a pagamento, in esclusiva su Sky in TV e attraverso SkyGo o l'on demand di NOW in streaming. Attenzione però all'orario di inizio: se la gara della Roma è in programma alle 18:45, quella della Lazio scatterà alle 21:00 precise.