Twente-Lazio, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni Twente-Lazio è il match valido per la terza giornata di Europa League. La sfida tra la squadra allenata da Oostens e quella di Baroni si giocherà oggi, giovedì 24 ottobre, alle ore 21:00. Qui tutte le informazioni su dove vedere in diretta tv e streaming le partite e sulle formazioni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Twente-Lazio è il match valido per la terza giornata di Europa League. La sfida tra la squadra allenata da Oostens e quella di Baroni si giocherà oggi, giovedì 24 ottobre, alle ore 21:00 allo stadio ‘De Grolsch Veste' di Enschede. I biancocelesti giocheranno in Olanda dopo la cocente delusione della sconfitta in campionato subita a Torino contro la Juventus nelle fasi finali della partita. Discorso diverso in Europa invece per la Lazio che è al primo posto in classifica a punteggio pieno grazie ai successi ottenuti contro Dinamo Kiev e Nizza con i punteggio di 0-3 e 4-1.

L'avversario dei biancocelesti, il Twente, ha centrato solo 2 pareggi ma con avversari di tutto rispetto come Manchester United e Fenerbahce. In entrambi gli incontri il risultato finale è stato di 1-1 che conferma la solidità difensiva degli olandesi. Baroni in formazione potrebbe cambiare qualcuno rispetto al match con la Juventus. Dia potrebbe fungere da prima punta al posto di Castellanos che a Baroni servirà anche in campionato. Qui tutte le informazioni su dove vedere in diretta tv e streaming le partite e sulle formazioni.

Partita: Twente-Lazio

Dove: stadio ‘De Grolsch Veste', Enschede

Quando: giovedì 24 ottobre 2024

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Europa League, 3a giornata

A che ora e dove vedere Twente-Lazio in diretta TV: la partita non è in chiaro

Twente-Lazio sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Gli abbonati alla tv satellitare potranno assistere alla sfida tra la squadra olandese e i biancocelesti ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (252). La telecronaca sarà affiata a Davide Polizzi con il commento tecnico di Nando Orsi.

Europa League, Twente-Lazio dove vederla in diretta streaming

La sfida tra Twente e Lazio sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno anche assistere alla partita su dispositivi mobili come smartphone e tablet scaricando l'app di Sky Go. In alternativa c'è l'opzione rappresentata da NOW.

Le probabili formazioni di Twente-Lazio

Il Twente dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1 che vedrà l'ex Atalanta e Sampdoria, l'attaccante Lammers, a reggere il reparto offensivo supportato da Steijn, Van Wolfswinkel e Rots.

Nella Lazio invece Baroni potrebbe inizialmente fare a meno di Castellanos utilizzando Dia come punta. Alle spalle dell'ex Salernitana il tridente formato da Tchaouna, Dele-Bashiru e Pedro.

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Regeer, Vlap; Steijn, Van Wolfswinkel, Rots; Lammers. All. Oosting.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Dia. All. Baroni.