Europa League e Conference oggi in TV, dove vedere le partite: gli orari e il calendario dei sedicesimi Si disputano oggi i playoff di Europa e Conference League. In campo alle 18:45 Roma e Fiorentina, ma anche Barcellona-Manchester United. Alle 21 invece giocano Juventus e Lazio. Tutti i match live su Sky e DAZN, in chiaro la Juve.

A cura di Alessio Morra

Dopo la Champions, riprendono anche l'Europa League e la Conference League. Quella di oggi è una giornata molto ricca per l'Italia, perché scendono in campo la bellezza di quattro squadre, equamente divise per manifestazione. Juventus e Roma disputano l'Europa League, Fiorentina e Lazio la Conference. Partita importanti per le squadre della Serie A, anche se a livello complessivo tra gli incontri odierni ce n'è uno che spicca su tutti e cioè Barcellona-Manchester United, una partita che è stata ben due volte finale di Champions League (nel 2009 e nel 2011).

La Juventus, retrocessa dalla Champions, affronta in casa il Nantes, vincitore dell'ultima Coppa di Francia. Mentre la Roma gioca in casa del Salisburgo. Al Camp Nou è garantito spettacolo tra le squadre di Xavi e ten Hag. Per la Conference League invece trasferta portoghese per la Fiorentina contro il Braga, la Lazio invece ospiterà i romeni del Cluj.

Europa e Conference League, le partite di oggi: gli orari tv

I playoff di Europa League e Conference si disputano sulla classifica doppia sfida: andata oggi e ritorno il 23 febbraio. I gol fuori casa, dallo scorso anno, non valgono più il doppio in caso di parità. Juventus e Roma impegnate in Europa League, Lazio e Fiorentina in Conference.

Salisburgo-Roma, Europea League: ore 18:45

Barcellona-Manchester United, Europa League: ore 18:45

Ajax-Union Berlino, Europa League: ore 18:45

Shakhtar Donetsk-Rennes, Europa League: ore 18:45

Juventus-Nantes, Europa League: ore 21

Sporting Lisbona-Midtyjlland, Europa League: ore 21

Siviglia-PSV Eindhoven, Europa League: ore 21

Bayer Leverkusen-Monaco, Europa League: ore 21

Braga-Fiorentina, Conference League: ore 18:45

Lazio-Cluj, Conference League: ore 21

Dove vedere le partite di Europa e Conference League in TV e streaming

I diritti televisivi delle partite dell'Europa League e della Conference League sono stati acquistati sia da Sky che da DAZN. Quindi sia gli abbonati di Sky che quelli di DAZN hanno la possibilità di seguire integralmente le due manifestazioni e in particolari possono vedere le partite delle squadre italiane. Il match della Juventus si potrà seguire anche in diretta TV in chiaro, su TV8, canale 8 del digitale terrestre, a partire dalle ore 21.

Diretta TV quindi su Sky sul canale 201 si potranno seguire Salisburgo-Roma e Juventus-Nantes, mentre sul canale 203 saranno trasmesse Braga-Fiorentina e Lazio-Cluj. Sul 204 invece ci sarà Barcellona-Manchester United.

In streaming tutte le partite dei playoff di Europa League e Conference si potranno seguire sia su Sky Go che su NOW che su DAZN. Juventus-Nantes anche su tv8.it.