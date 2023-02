Braga-Fiorentina, dove vederla in TV su TV8, Sky o DAZN: le formazioni della partita di Conference League Braga-Fiorentina è la sfida di andata dei playoff di Conference League. Si gioca giovedì 16 febbraio alle ore 18.45 in Portogallo. Diretta TV e streaming su Sky e Dazn. Le ultime news sulla formazione di Italiano.

A cura di Vito Lamorte

Braga–Fiorentina dove vederla in TV su TV8, Sky o DAZN.

La Fiorentina si rituffa nella Conference League per cercare di dare una sterzata alla stagione ma ad attenderla c'è un avversario ostico come il Braga. Tra tutti gli avversari presenti nell'urna i portoghesi erano tra i più temibili ma la Viola è chiamata a dare una risposta dopo aver messo in cascina appena un punto nelle ultime cinque giornate di campionato. La gara d'andata dei playoff si gioca all'Estadio Municipal di Braga giovedì 16 febbraio 2023 con fischio d'inizio alle ore 18.45. Il match si potrà vedere in diretta TV e streaming su Sky e DAZN.

Le ultime notizie sulle probabili formazioni di Braga-Fiorentina. Italiano dovrebbe puntare sul tridente formato da Nico Gonzalez, Cabral e Saponara. Artur Jorge si affida al solito 4-4-2 con Banza e Ruiz in attacco.

La squadra di Vincenzo Italiano condannata ai play off dal secondo posto nel Gruppo A, chiuso a pari punti con il Basaksehir con una differenza reti negli scontri diretti che ha portato la Viola agli spareggi. Il Braga nell'ultimo turno di campionato ha vinto per 2-1 in casa del Maritimo grazie ai gol di Banza e Racic: gli Arsenalistas sono al terzo posto in classifica, a -2 dal Porto. La Fiorentina, invece, ha perso in casa della Juventus per 1-0 e non è riuscita ad interrompere la sua striscia negativa.

Partita: Braga-Fiorentina

Dove si gioca: Estadio Municipal, Braga

Quando si gioca: giovedì 16 febbraio 2023

Orario: 18.45

Diretta TV: Sky, DAZN

Diretta streaming: Sky-Go, Now, DAZN

Competizione: Conference League, andata playoff

Dove vedere Braga-Fiorentina in diretta TV: orario e canale

La partita tra Braga e Fiorentina sarà trasmessa in diretta TV su DAZN e Sky. Nel primo caso si potrà assistere al match collegandosi alla app attraverso la smart tv, nel secondo basterà sintonizzarsi sui canali Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (canale 253).

La telecronaca su DAZN è affidato ad Edoardo Testoni con il commento tecnico di Manuel Pasqual mentre il telecronista di Sky sarà invece Davide Polizzi.

Braga-Fiorentina, dove vederla in streaming

La sfida tra i portoghesi e la Viola si potrà seguire anche in streaming con Sky-Go, per gli abbonati Sky; e DAZN utilizzando i consueti dispositivi fissi (pc oltre alla smart tv) e mobili (notebook, smartphone, tablet). La gara è disponibile anche su NOW, previo pagamento del pass sport previsto.

Braga-Fiorentina, le probabili formazioni

Arthur Jorge non dovrebbe cambiare il 4-4-2 con Gomez, Oliveira, Tormena e Sequeira a comporre la linea difensiva davanti a Matheus, Medeiros, Racic, Al-Musrati e Andé Horta a formare la mediana e il tandem offensivo Banza-Ruiz.

Vincenzo Italiano si affida al 4-3-3 con Nico Gonzalez, Cabral e Saponara in attacco; Bonaventura, Amrabat e Barak in mediana e la difesa davanti a Terracciano formata da Dodò, Milenkovic, Igor e Terzic.

BRAGA (4-4-2): Matheus; Gomez, Oliveira, Tormena, Sequeira; Medeiros, Racic, Al-Musrati, Andé Horta; Banza, Ruiz. Allenatore: Jorge.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Terzic; Bonaventura, Amrabat, Barak; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara. Allenatore: Italiano.