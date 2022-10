Jovic ribalta il Basaksehir in Conference: la Fiorentina si qualifica alla fase ad eliminazione La Fiorentina ha battuto 2-1 in rimonta i turchi del Basaksehir Istanbul grazie alla doppietta di Luka Jovic e si è qualificata con una giornata d’anticipo alla fase ad eliminazione diretta della Conference League 2022-2023.

A cura di Michele Mazzeo

La Fiorentina batte 2-1 il Basaksehir Istanbul al Franchi nel match della quinta giornata del Gruppo A della Conference League 2022-2023 e stacca il pass per la fase ad eliminazione diretta. Decisiva la doppietta messa a referto da Jovic, croce e delizia della formazione toscana, che ha consentito alla Viola di ribaltare una gara che si era messa subito male. Con questo successo la squadra di Italiano aggancia la formazione turca in vetta alla classifica del girone (che resta però davanti grazie ai gol fatti negli scontri diretti) centrando la matematica qualificazione almeno ai sedicesimi di finale (il primo posto del girone e il passaggio diretto agli ottavi si deciderà all'ultima giornata della fase a gironi).

Una qualificazione arrivata al termine di un match in cui a fare la differenza sono stati soprattutto gli errori commessi dalle due squadre. Da un clamoroso errore di posizionamento della linea difensiva viola nasce infatti il gol del vantaggio turco siglato da Danijel Aleksic che sul lancio in profondità del portiere elude la trappola del fuorigioco e batte un Gollini in uscita disperata. E da una disattenzione su una rimessa laterale nasce invece la rete del pareggio dei toscani siglato da Luka Jovic bravo ad anticipare due disattenti difensori avversari sul cross basso di Kouamé (e poi lasciarsi andare ad una nuova esultanza polemica). Errori da cui non è esente nemmeno l'attaccante serbo che poi per ben tre volte spreca una grande occasione per completare la rimonta e portare avanti la Fiorentina a cavallo tra la fine del primo tempo e l'avvio di ripresa.

Errori che però non sembrano scalfire la voglia del centravanti ex Real Madrid che al '62 si fa trovare pronto sulla respinta dell'estremo difensore turco e da un metro di testa ribadisce il pallone in rete siglando il gol della personale doppietta che vale il 2-1 per la squadra di Vincenzo Italiano. Questa volta però nessuna esultanza polemica per lui che si lascia anche andare ad un sorriso.

Il serbo lascia poi il campo per far spazio a Cabral ma la saga degli errori del Franchi non si arresta: a dieci minuti dal termine è l'altro nuovo entrato Ikoné a divorarsi una clamorosa chance non riuscendo a centrare lo specchio della porta tutto solo a pochi metri dal portiere avversario. Alla giostra delle occasioni sciupate si aggiunge poi anche lo stesso Cabral che messo a tu per tu con il portiere avversario prova a superarlo con un tocco sotto vedendo però il pallone finire sul volto di Sengezer. I turchi però non approfittano dei "regali" fatti dagli avanti viola e, complice un evidente calo psicofisico, non riescono a rendersi pericolosi dalle parti di Gollini nel finale consegnando di fatto un meritato successo alla Fiorentina.