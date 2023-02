Lazio-Cluj dove vederla in TV su TV8, Sky o DAZN: le formazioni della partita di Conference League La Lazio sfida il Cluj nella partita valida per i playoff di Conference League. Calcio d’inizio oggi alle 21:00 all’Olimpico, diretta TV e streaming su Sky e Dazn. Le ultime news e le probabili formazioni di Sarri e Petrescu.

A cura di Marco Beltrami

Lazio-Cluj è la partita valida per l'andata dei playoff validi per i sedicesimi di Conference League: la vincente del doppio confronto avrà la possibilità di accedere agli ottavi di finale della terza competizione europea. La partita si gioca oggi alle 21:00 all'Olimpico di Roma e sarà trasmessa in diretta tv e streaming sia su Sky che su Dazn.

La squadra di Sarri è stata retrocessa dall'Europa League dopo il terzo posto nel suo girone, e spera di arrivare fino in fondo. Sulla propria strada troverà la formazione rumena allenata dall'ex calciatore di Foggia e Genoa Dan Petrescu, seconda in campionato, in cui milita l'italiano Scuffet tra i pali.

Ultime news e probabili formazioni: Sarri getta nella mischia oltre al portiere di riserva Maximiano, anche Basic, con trio d'attacco composto da Pedro, Zaccagni e Immobile. C'è l'ex Udinese e Como Scuffet tra gli ospiti, che potranno contare su Yeboah, Deac e Roger a sostegno di Janga.

La Lazio è reduce dal brutto ko interno nello scontro diretto Champions contro l'Atalanta e vuole perciò rifarsi in Europa. Attenzione però al Cluj che nella fase a gironi ha chiuso al secondo posto alle spalle del Sivasspor. Fischio d'inizio in orario alle 21 allo stadio Olimpico di Roma, con diretta TV su DAZN e Sky.

Partita: Lazio-Cluj

Lazio-Cluj Dove si gioca: Stadio Olimpico, Roma

Stadio Olimpico, Roma Quando si gioca: giovedì 16 febbraio 2023

giovedì 16 febbraio 2023 Orario: 21:00

21:00 Diretta TV: Sky, DAZN

Sky, DAZN Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN

Sky Go, NOW, DAZN Competizione: Conference League, playoff andata

Dove vedere Lazio-Cluj in diretta TV: orario e canale

Dove vedere in TV Lazio-Cluj? La sfida di Conference League non sarà trasmessa in chiaro, ma si potrà seguire in TV su DAZN oppure su Sky, e in particolare sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Ovviamente sarà necessario un abbonamento alle rispettive piattaforme.

Lazio-Cluj, dove vederla in streaming

Lazio-Cluj si potrà seguire in streaming in vari modi. Basterà collegarsi con i propri dispositivi portatili e fissi a DAZN, oppure a Sky Go, applicazione questa riservata agli abbonati Sky. Possibile anche acquistare il biglietto del singolo evento sulla piattaforma live on demand NOW TV.

Lazio-Cluj, le probabili formazioni: ultime news

Turnover da parte di Maurizio Sarri che schiera tra i pali il portiere di Coppa Maximiano. In mediana spazio a Basic, con Cataldi e Vecino, mentre il trio offensivo potrebbe essere formato da Pedro, Zaccagni e Immobile. I rumeni allenati da Dan Petrescu potrebbero fare ricorso al 4-2-3-1, con Janga terminale offensivo. In porta ci sarà l'italiano Scuffet. Le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Casale, Hysaj; Basic, Cataldi, Vecino; Pedro, Immobile, Zaccagni.

CLUJ (4-2-3-1): Scuffet; Manea, Matias, Burca, Camora; Muhar, N. Boateng; Yeboah, Deac, Roger; Janga.