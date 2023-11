Europa League e Conference oggi in TV, le partite dei gironi: orari e dove vederle Oggi giovedì 9 novembre si disputano tutte le partite di Europa e Conference League valide per il 4° turno. Tra queste, Slavia Praga-Roma (diretta TV e streaming su Sky e Dazn) e Atalanta-Sturm Graz (diretta TV e streaming anche su Tv8 e Tv8.it) alle 18:45 e Cukaricki-Fiorentina (diretta TV e streaming su Sky e Dazn) alle 21:00.

A cura di Alessio Pediglieri

Il quarto turno di Europa e Conference League si disputa oggi giovedì 9 novembre con un palinsesto ricco di partite. In totale sono 32 gare tra cui sono impegnate Roma, Atalanta e Fiorentina. Sono due gli slot orari previsti in tabellone per l'Europa League (18:45 e 21:=00), mentre sono tre quelli per la Conference (16:30, 18:45, 21:00). Slavia Praga-Roma si disputa alle 18:45, stesso orario di Cukaricki-Fiorentina, mentre Atalanta-Sturm Graz inizierà alle 21:00.

La Roma di Mourinho veleggia nel proprio girone a punteggio pieno, 9 punti dopo 3 gare e può puntare al pass della qualificazione anticipata in caso di vittoria contro lo Slavia Praga, secondo in classifica. Impeccabili i giallorossi formato Europa, anche malgrado le numerose e continue assenze e così si potrà brindare alla seconda fase, magari ripetendo il risultato del match d'andata, quando la Roma si impose all'Olimpico per 2-0. Sempre per l'Europa League, un po' più complicato il cammino dell'Atalanta di Gasperini. Comanda il Girone D, ma la classifica è ben più corta: nerazzurri a 7 punti davanti alla coppia Sporting-Sturm Graz a quota 4. Proprio gli austriaci sono gli avversari da affrontare e battere per allungare definitivamente e prendersi anche in questo caso un posto per la seconda fase del torneo.

In Conference League occhi puntati sulla Fiorentina di Italiano. Il Gruppo F è una autentica sciarada dopo 3 turni: viola in vetta alla classifica con 5 punti insieme a Ferencvaros e Genk. Servirà contro il piccolo Cukaricki, ultimo a zero punti, non solo una vittoria ma un successo a suon di gol per rimpolpare la differenza reti a conferma di essere la squadra migliore del lotto. Ma anche in caso di successo per questa sera, il discorso qualificazione è ancora una volta rimandato.

Europa e Conference League 2023, le partite di oggi: gli orari TV

Quest'oggi le tre italiane impegnate in Coppa sono chiamate a conquistare punti fondamentali per il passaggio alle seconde fasi di Europa e Conference League. La Roma sfida lo Slavia a Praga, con inizio del match fissato alle 18:45. L'incontro è trasmesso in TV da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e da Dazn. Atalanta-Sturm Graz, che inizia alle 21:00 avrà la stessa copertura sia su Sky sia su Dazn mentre l'incontro di Conference League, Cukaricki-Fiorentina sarà trasmesso da Sky su Sport Football 203 e Sky Sport 253, oltre che da Dazn.

Il programma completo delle partite di Europa League in TV:

9/11 – 18:45 – Ajax-Brighton (Sky Sport, Dazn)

9/11 – 18:45 – LASK-Royale Union SG (Sky Sport, Dazn)

9/11 – 18:45 – M. Haifa-Villarreal (Sky Sport, Dazn)

9/11 – 18:45 – Qarabag-Leverkusen (Sky Sport, Dazn)

9/11 – 18:45 – Rennes-Panathinaikos (Sky Sport, Dazn)

9/11 – 18:45 – Servette-S. Tiraspol (Sky Sport, Dazn)

9/11 – 18:45 – Slavia Praga-Roma (Sky Sport Uno e Sky Sport 252, Dazn)

9/11 – 18:45 – Tolosa-Liverpool (Sky Sport, Dazn)

9/11 – 21:00 – AEK-Marsiglia (Sky Sport, Dazn)

9/11 – 21:00 – Atalanta-Sturm Graz (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Dazn, Tv8)

9/11 – 21:00 – Betis-Aris (Sky Sport, Dazn)

9/11 – 21:00 – Friburgo-TSC (Sky Sport, Dazn)

9/11 – 21:00 – Hacken-Molde (Sky Sport, Dazn)

9/11 – 21:00 – Rangers-Sparta Praga (Sky Sport, Dazn)

9/11 – 21:00 – Sporting-Rakow (Sky Sport, Dazn)

9/11 – 21:00 – West Ham-Olympiakos (Sky Sport, Dazn)

Il programma completo delle partite di Conference League in TV:

9/11 – 16:30 – FC Astana-FC Ballkani (Sky Sport, Dazn)

9/11 – 18:45 – Besiktas-Bodo/Glimt (Sky Sport, Dazn)

9/11 – 18:45 – Cukaricki-Fiorentina (Sky Sport Football 203 o Sky Sport 253, Dazn)

9/11 – 18:45 – Ferencvaros-Genk (Sky Sport, Dazn)

9/11 – 18:45 – HJK-Francoforte (Sky Sport, Dazn)

9/11 – 18:45 – Legia-Zrinjski (Sky Sport, Dazn)

9/11 – 18:45 – Nordsjaelland-Trnava (Sky Sport, Dazn)

9/11 – 18:45 – PAOK-Aberdeen (Sky Sport, Dazn)

9/11 – 18:45 – Plzen-Din. Zagabria (Sky Sport, Dazn)

9/11 – 21:00 – Aston Villa-Alkmaar (Sky Sport, Dazn)

9/11 – 21:00 – Breidablik-Gent (Sky Sport, Dazn)

9/11 – 21:00 – Club Brugge-Lugano (Sky Sport, Dazn)

9/11 – 21:00 – Ludogorets-Fenerbahce (Sky Sport, Dazn)

9/11 – 21:00 – O. Ljubljana-Klaksvik (Sky Sport, Dazn)

9/11 – 21:00 – Slovan Bratislava-Lilla (Sky Sport, Dazn)

9/11 – 21:00 – Zorya-M. Tel Aviv (Sky Sport, Dazn)

Dove vedere la Europa e la Conference League in TV e streaming

Per quanto riguarda i tre match che vedono impegnate le squadre italiane, tutti saranno disponibili online per la diretta sull'applicazione di Sky, SkyGo per i dispositivi mobile mentre si utilizzerà l'app di DAZN o direttamente il sito ufficiale per tutti i suoi abbonati. Altra soluzione è il servizio on-demand di NOW, a pagamento. Per la sola partita di Europa League. Atalanta-Sturm Graz la diretta online si può seguire, gratuitamente, anche su tv8.it