L’esordio in Europa League è dolce per l’Atalanta: De Ketelaere ed Ederson stendono il Rakow Tante occasioni create nel primo tempo, ma è la ripresa a regalare all’Atalanta il 2-0 contro il Rakow nella prima partita di questa Europa League.

A cura di Ada Cotugno

È tutto facile per l'Atalanta formato Europa nell'atmosfera infuocata del Gewiss Stadium: dopo un primo tempo bloccato la Dea si apre e bagna con una vittoria l'esordio in questa Europa League contro i polacchi del Rakow. Le tante occasioni create dalla squadra di Gasperini alla fine regalano un 2-0 incoraggiante per le sorti di questo girone.

Ma come detto i bergamaschi hanno dovuto attraversare un primo tempo difficile, fatto di tante palle gol ma nessuna vera occasione. Il primo a provarci è Muriel che prova a concretizzare uno degli attacchi rapidi della squadra, un copione che si vedrà per tutta la partita.

Gasperini non punta sul possesso palla ma sulle fiammate improvvise, come quella di Lookman che al 17′ prova a deviare di tacco la conclusione dal limite di Kolasinac. Prima dell'intervallo i nerazzurri continuano ad attaccare, trascinati soprattutto dall'ex Leicester che è veramente in grande condizione.

Nella ripresa la fortuna gira per il verso giusto e la partita si sblocca: al primo tiro verso la porta De Ketelaere con un colpo di testa porta in vantaggio l'Atalanta, molto più cinica rispetto al primo tempo. Le occasioni diminuiscono ma i bergamaschi sono più freddi e concentrati sottoporta.

Al 66′ ci pensa Ederson a calare il bis con un altro colpo di testa, questa volta su un cross dal fondo di Ruggieri che trova il brasiliano al posto giusto e al momento giusto. La mole di gioco offensivo dell'Atalanta diminuisce rispetto alla prima frazione di gioco, dove le fiammate erano ormai una costante, ma il doppio vantaggio permette anche i ragazzi di Gasperini di poter gestire la partita con molta tranquillità.

La prima vera azione pericolosa del Rakow arriva al 75′, quando Lederman scatta sul filo del fuorigioco e chiama Musso alla grandissima parata su un tiro a tu per tu che sarebbe potuto diventare letale. Per i polacchi però è l'unica chance per pensare di riaprire una partita ormai chiusa, che consegna all'Atalanta la vittoria aell'esordio di questo cammino europeo.