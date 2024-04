video suggerito

L'Atalanta passa di misura a Monza: De Ketelaere e Toure spingono la Dea verso la Zona Champions L'Atalanta passa a Monza 2-1 con De Ketelaere e Toure ritrovando la Zona Champions contro un Monza che nel finale rialza la testa. Per i brianzoli gol di Daniel Maldini e clamoroso doppio palo colpito al 95′

A cura di Alessio Pediglieri

L'Atalanta si prende i tre punti in palio sbancando il Brianteo e vincendo sul Monza 2-1. Decisive le reti di De Ketelaere e di Toure, inutile il rush finale dei brianzoli che provano a risalire la china con Daniel Maldini. La Dea si riaffaccia in Zona Champions, il Monza si consola con una nuova prova gagliarda, fatta di orgoglio e qualità con la clamorosa occasione al 95′ con il doppio palo con cui ha sfiorato il pari.

Il Monza prova a togliersi il piacere di fermare un'altra grande, come l'Atalanta semifinalista di Europa League e ancora in corsa per un posto in Coppa in campionato, dalla serenità di aver conquistato già abbondantemente la salvezza. Regalando al proprio pubblico una nuova prova di qualità, gioco e spettacolo come spesso ha abituato in casa. L'Atalanta, però, non ci sta con Gasperini che ha rivoluzionato l'11 iniziale rispetto al Liverpool per permettere di recuperare importanti forze psicofisiche e mettendo mano ad una rosa profonda nel numero e nella qualità.

Dati e tabellino alla mano ha ragione Gasperini su Palladino perché è l'Atalanta a trovare la via del gol per prima prendendosi un vantaggio importante su una partita estremamente aperta ed equilibrata: ci pensa De Ketelaere su assist di Lookman, con il belga che si prende la scena e consegna tre punti pesantissimi ai nerazzurri su un campo più che delicato. Dove però il risultato è tutt'altro che chiuso, con i brianzoli che spingono subito sull'accelerazione alla ricerca di un meritato 1-1.

Il gol non arriva, Palladino mette mano alla formazione a inizio di ripresa, imitato da Gasperini che risponde mossa su mossa in una gara tattica precisa che tiene in scacco i padroni di casa che sfiorano però il pareggio in un paio di volte, mancato solo per poca precisione sotto porta. Ma a far festa sono ancora gli orobici proprio nel momento più importante del Monza: Lookman ancora nella veste di assistman offre la palla giusta a Toure che sigla il 2-0 e si sblocca in campionato.

Il finale vede la rabbiosa reazione del Monza che riduce le distanze con il neo entrato Daniel Maldini che segna dalla distanza l'1-2 per una partita che si accende improvvisamente ma che vede l'Atalanta raccogliere tre punti d'oro su unb campo difficilissimo, tornando a rivedere la zona Coppe.