Cukaricki-Fiorentina dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni della partita di Conference La Fiorentina è impegnata per la quarta giornata del gruppo F della Conference League e scenderà in campo col Cukaricki: la partita si gioca giovedì 9 novembre 2023, con fischio d’inizio alle ore 18:45 e si potrà seguire in diretta TV e in streaming su Sky e DAZN.

A cura di Vito Lamorte

Cukaricki–Fiorentina, dove vederla oggi in TV e streaming.

La Fiorentina va a giocare in casa del Cukaricki per la quarta giornata del gruppo F della Conference League 2023-2024. La squadra di Vincenzo Italiano scenderà in campo allo Stadion Cukaricki di Belgrado giovedì 9 novembre 2023, con fischio d'inizio alle ore 18:45. La partita si potrà seguire in diretta TV e in streaming su Sky e DAZN.

La compagine gigliata nelle prime tre uscite ha pareggiato con Genk e Ferencvaros con il medesimo risultato (2-2) prima di battere proprio i serbi con un netto 6-0. La Viola vuole un ‘altra vittoria per provare a staccare dalle avversarie in vetta al girone e arrivare alle ultime due sfide con un piccolo vantaggio per giocarsi le sue chance di chiudere al primo posto del raggruppamento.

I toscani nell'ultimo turno di campionato hanno perso per 1-0 in casa contro la Juventus e anche il Cukaricki ha ceduto il passo tra le mura amiche al Backa Topola per 2-0.

Le probabili formazioni di Cukaricki-Fiorentina. Italiano cambia ancora in attacco con Nzola unico terminale e il trio formato da Ikonè, Barak e Sottil sulla trequarti. Tra i pali torna Christensen.

Partita: Cukaricki-Fiorentina

Quando: giovedì 9 novembre 2023

Orario: 18.45.00

Dove: Stadion Cukaricki, Belgrado

Diretta TV: Sky, DAZN

Diretta streaming: DAZN, Now, Sky Go

Competizione: Conference League, 4ª Giornata

Dove vedere Cukaricki-Fiorentina in diretta TV su Tv8, Sky e DAZN: il canale in chiaro

Dove vedere Cukaricki-Fiorentina in TV? La quarta partita della Conference League della Viola di Italiano sarà trasmessa in TV su Sky, con Sky Sport Football (203) o Sky Sport (253) come canali di riferimento; e su DAZN. La telecronaca del match per DAZN è stata affidata a Dario Mastroianni mentre su Sky verrà raccontata da Massimo Marianella.

Cukaricki-Fiorentina, dove vederla in streaming

La partita tra la Fiorentina e il Cukaricki si potrà vedere in streaming su DAZN e Sky Go, app utilizzabile dagli abbonati Sky. Si può comprare anche il singolo biglietto dell'evento sulla piattaforma live on-demand NOW.

Conference League, le probabili formazioni di Cukaricki-Fiorentina

La Fiorentina non cambierà il consueto 4-2-3-1: Parisi e Pierozzi sulle fasce col secondo leggermente favorito su Biraghi, anche per far rifiatare il capitano. In cabina di regia Arthur Melo verrà sostituito da Maxime Lopez mentre in attacco ci sarà Nzola supportato da Ikonè, Barak e Sottil. In porta Christensen.

CUKARICKI (4-4-2): Belic; Stevanovic, Vranjes, Subotic, Tosic; Stankovic, Docic, Sissoko, Ivanovic; Adetunji, Adzic. All. Matic.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Parisi, Milenkovic, Ranieri, Pierozzi; Maxime Lopez, Mandragora; Ikonè, Barak, Sottil; Nzola. All. Italiano.