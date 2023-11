Atalanta-Sturm Graz dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni della partita di Europa League L’Atalanta ospita lo Sturm Graz nella partita valida per il girone D dell’Europa League: scontro decisivo per la qualificazione agli ottavi. Gasperini con Koopmeiners dietro alla coppia Lookman-Muriel. Calcio d’inizio alle 21, diretta TV in chiaro su TV8.

A cura di Vito Lamorte

Atalanta–Sturm Graz, dove vederla oggi in TV e streaming.

L'Atalanta ospita lo Sturm Graz per il quarto turno del gruppo D dell’Europa League 2023-2024: la squadra di Gian Piero Gasperini guida il girone con 7 punti e con una vittoria staccherebbe il pass per l’approdo al turno successivo: lo Sturm Graz ha racimolato 4 punti come lo Sporting e cercherà di fare più punti possibile per provare a superare la prima fase.

La partita Atalanta-Sturm Graz si gioca oggi, giovedì 9 novembre 2023, al Gewiss Stadium di Bergamo e si potrà seguire in diretta TV in chiaro su TV8 e su Sky e DAZN. La partita d’andata si è conclusa sul risultato di 2-2 con la doppietta di Muriel e la Dea è stata fermata sul pareggio dallo Sturm Graz solo nel finale. Nell'ultimo turno di campionato l'Atalanta ha perso in casa 2-1 contro l'Inter mentre lo Sturm è stata battuta per 3-1 dal LASK. Gasperini dovrebbe lanciare Koopmeiners sulla trequarti con Lookman e Muriel davanti..

Partita: Atalanta-Sturm Graz

Quando si gioca: giovedì 9 novembre 2023

Orario: 21.00

Dove si gioca: Gewiss Stadium, Bergamo

Diretta TV: Tv8, Sky, DAZN

Diretta streaming: tv8.it, DAZN, Now, Sky Go

Competizione: Europa League, 4ª Giornata

Dove vedere Atalanta-Sturm Graz in diretta TV su Tv8, Sky e DAZN: il canale in chiaro

Dove vedere Atalanta-Sturm Graz in TV? La partita tra gli austriaci e i nerazzurri di Gasperini sarà trasmessa in chiaro su TV8 e a pagamento da Sky, sui canali Sky Sport Uno (201), e Sky Sport (252), e da DAZN. Per DAZN la telecronaca sarà di Stefano Borghi mentre per Sky il racconto sarà di Federico Zancan e Aldo Serena.

Atalanta-Sturm Graz dove vederla in streaming gratis

La partita tra l'Atalanta e lo Sturm Graz si potrà vedere in streaming su dispositivi portatili e computer gratuitamente sul sito tv8.it e su DAZN e Sky-Go, app utilizzabile dagli abbonati Sky. Si può comprare anche il singolo biglietto dell'evento sulla piattaforma live on demand NOW.

Europa League, le probabili formazioni di Atalanta-Sturm Graz

Gasperini sceglie il tandem offensivo Lookman-Muriel con Koopmeiners nel ruolo di suggeritore sulla trequarti. In mezzo al campo de Roon e Ederson con Hateboer e Ruggeri sulle fasce. Davanti a Musso ci saranno Scalvini, Djimsiti e Kolasinac.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Muriel. Allenatore: Gasperini.

STURM GRAZ (4-3-1-2): Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Schnegg; Hierlander, Stankovic, Prass; Boving Vick; Horvat, Wlodarczyk. Allenatore: Ilzer.