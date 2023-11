Slavia Praga-Roma dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita di Europa League La Roma si gioca la matematica qualificazione agli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga questa sera a Praga: con i tre punti i giallorossi blinderebbero primo posto e passaggio del turno. Calcio d’inizio alle ore 21:00, diretta TV e streaming su Sky e Dazn. Mourinho non dovrebbe rischiare Dybala.

A cura di Ada Cotugno

La Roma torna in Europa League per affrontare lo Slavia Praga della prima partita di ritorno del girone E: impegno fondamentale per i i giallorossi che vogliono consolidare il primo posto e il passaggio agli ottavi di finale come testa di serie. I ragazzi di Mourinho sono in testa a punteggio pieno con tre vittorie nelle prime tre partite e sono alla ricerca del quarto successo europeo. Si gioca oggi, giovedì 9 novembre alle 18:45 all'Eden Aréna di Praga e sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming su Dazn. All'andata i giallorossi hanno archiviato la pratica Slavia Praga con il 2-0 dell'Olimpico.

Le probabili formazioni di Slavia Praga-Roma. Qualche piccola modifica da parte di Mourinho per la formazione che scenderà in campo a Praga. Karsdorp potrebbe riposare e lasciare il posto a Celik, con qualche altra piccola modifica a centrocampo. Lo Slavia Praga non apporterà grandi cambiamenti nel suo 3-4-2-1 dove Chytil potrebbe essere l'unica prima punta in avanti per provare a scardinare la difesa giallorossa.

Partita: Slavia Praga-Roma

Quando si gioca: giovedì 9 novembre 2023

Orario: 18:45

Dove si gioca: Eden Aréna, Praga

Canale TV: Sky, DAZN

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN

Competizione: Europa League 2023-2024, 4ª Giornata

Dove vedere Slavia Praga-Roma in diretta TV su Sky e DAZN

La partita tra Slavia Praga e Roma, in programma alle ore 18:45 sarà trasmessa da DAZN. In contemporanea sarà visibile anche su Sky attraverso i canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). No sarà invece disponibile la diretta in chiaro gratuita su TV8.

Leggi anche I tifosi dello Slavia Praga provocano incidenti all'Olimpico

Slavia Praga-Roma dove vederla in streaming

La partita di Europa League potrà essere seguita anche in streaming. Gli abbonati di DAZN potranno vedere il match attraverso l'applicazione, scaricabile su tutti i dispositivi supportati. Gli abbonati Sky invece avranno a disposizione il servizio in streaming offerto da SkyGo. La singola gara potrà essere acquistata anche sulla piattaforma live on demand NOW.

Europa League, le probabili formazioni di Slavia Praga-Roma

Lo Slavia Praga potrebbe riconfermare quasi tutta la formazione vista nella partita d'andata dell'Olimpico, con l'innesto di Chytil in attacco per dare più fisicità alla squadra. Qualche piccola modifica per la Roma: torna Paredes a centrocampo e in attacco accanto a Lukaku potrebbe esserci Belotti, con Dybala in panchina.

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1) – Mandous; Holos, Ogbu, Vlcek; Doudera, Zafeiris, Dorfley, Provod; Schranz, Masopust; Chytil. All. Trpišovský

ROMA (3-5-2) – Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Cristante, Paredes, Aouar, Zalewski; Belotti, Lukaku. All. Mourinho

La classifica del girone G dell'Europa League

La Roma guida il girone G dell'Europa League a punteggio pieno: tre vittorie su tre per la formazione di Mourinho che ha battuto prima lo Sheriff all'esordio, poi il Servette e lo Slavia Praga nell'ultima partita di andata. Proprio la formazione ceca è la principale inseguitrice dei giallorossi, al secondo posto con 6 punti. La classifica del gruppo F dopo le prime tre giornate della fase a gironi dell'Europa League: