Napoli-Roma dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

A cura di Vito Lamorte

Napoli-Roma è una delle partite più interessanti della trentaquattresima giornata di Serie A perché entrambe le formazioni vanno a caccia di un posto in zone UEFA: i giallorossi vogliono giocare la prossima Champions League mentre gli azzurri proveranno a centrare un piazzamento in Conference League. Si gioca domenica 28 aprile alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli con diretta TV e streaming su DAZN.

La squadra di Daniele De Rossi viene dal recupero vinto contro l'Udinese di giovedì e dalla sconfitta casalinga nello scontro diretto con il Bologna: i giallorossi hanno bisogno dei tre punti per riprendere la corsa verso l'Europa che conta e per prepararsi al meglio in vista della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen dopo le polemiche con la Lega Serie A.

Dopo la sconfitta contro l'Empoli, la squadra di Francesco Calzona è sprofondata all'ottavo posto in classifica con 49 punti dopo 33 giornate e ha visto spegnersi le chance di acciuffare un posto nella prossima Champions: l'obiettivo è quello di concludere con orgoglio una stagione sciagurata e inaspettata dopo la vittoria dello Scudetto dello scorso anno centrando un posto in una delle competizioni europee.

Partita: Napoli-Roma

Orario: 18.00

Data: sabato 28 aprile 2024

Dove: stadio Diego Armando Maradona, Napoli

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 34a giornata

Dove vedere Napoli-Roma in diretta TV

La partita tra Napoli e Roma si potrà vedere in diretta TV su DAZN tramite le smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Napoli-Roma, dove vederla in diretta streaming

La partita tra Napoli-Roma sarà visibile in diretta anche in streaming su DAZN per gli abbonati attraverso l'app dedicata o collegandosi tramite pc si potrà seguire l'intero match con ampio pre e post partita.

Le probabili formazioni di Napoli-Roma

NAPOLI(4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrhami, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.

ROMA(3-4-1-2): Svilar, Celik, Llorente, Mancini, Angelino, Pellegrini, Paredes, Cristante, Dybala, Lukaku, El Sharawy. Allenatore: De Rossi.