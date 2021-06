Di premi in carriera ne ha vinti tanti, ma questo ha un sapore diverso. Christian Eriksen è stato nominato "star of the match" di Danimarca-Finlandia, con l'Uefa che ha deciso di consegnargli il riconoscimento che spetta al migliore in campo. Un omaggio per il centrocampista danese colpito da un malore in campo, che ha fatto anche temere il peggio. Fortunatamente le ultime notizie sulle condizioni del giocatore dell'Inter sono incoraggianti: è cosciente e fuori pericolo. Ecco allora la celebrazione da parte del massimo organismo continentale, per aver vinto la partita più importante della sua vita. D'altronde è stato proprio lui a chiedere ai compagni di tornare in campo e portare a termine il match contro la Finlandia

La partita d'esordio agli Europei di Eriksen contro la Finlandia è durata 43′. Poi improvvisamente si è spenta la luce a causa di un malore. Le immagini terribili hanno sconvolto avversari e compagni, con quest'ultimi capeggiati da capitan Kjaer fondamentali prima nei soccorsi e poi nel proteggere il loro compagno dalle riprese. Grande paura, con i ripetuti massaggi cardiaci, e la corsa in ospedale con il sostegno dell'ossigeno. Le nubi nerissime a poco a poco però fortunatamente si sono diradate: notizie più che positive dalla Federcalcio danese, sullo stato di Eriksen sveglio e capace anche di parlare.

Definito fuori pericolo, è stato proprio a Eriksen a spingere per la ripresa della partita che in realtà si è rivelata sfortunata per la Danimarca sconfitta a sorpresa 1-0. Un match particolare, con l'autore del gol vittoria Pohjanpalo che ha deciso di non esultare proprio in segno di rispetto per lo sfortunato avversario. Quest'ultimo a fine gara ha ricevuto il premio virtuale di Star of The Match, comunicato già in campo attraverso il tabellone elettronico, e poi ufficializzato anche dall'Uefa attraverso i social. Il presidente Ceferin ha dedicato un messaggio al centrocampista danese: "Il calcio è un gioco bellissimo e Christian lo gioca in un modo bellissimo".