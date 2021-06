Mancavano due minuti alla fine del primo tempo quando Eriksen riceve un pallone non lo stoppa, crolla a terra, va giù di botto, subito chi è in campo capisce che la situazione è molto seria.Il centrocampista dell'Inter è stato colto da malore. I compagni di squadra, in lacrime, terrorizzati per qualcosa di inaspettato e soprattutto di tremendo. Le telecamere non hanno indugiato sul calciatore, i compagni di squadra si sono messi davanti a lui, in cerchio e hanno evitato così foto o video indelicati. In quei momenti, oltre al portiere Kasper Schmeichel, si è mosso da vero leader il difensore del Milan Simon Kjaer, che ha capito prima di tutti cosa fare. A soccorso Eriksen per primo e quando la moglie di Eriksen è scesa in campo in lacrime, l'ha abbracciata e ha provato a dirle parole rassicuranti.

Quando Eriksen ha avuto il malore, i medici della Danimarca sono velocemente arrivati in campo, prima di loro al centrocampista i primi soccorsi li ha prestati Simon Kjaer che secondo quanto riportano i media danesi avrebbe praticato un messaggio cardiaco a Eriksen e ha avuto la prontezza di capire che bisognava evitare il soffocamento e ha provato a capire se il compagno si era morso la lingua dopo la caduta.

Poi Kjaer ha chiesto ai compagni di fare scudo attorno a Eriksen e ha chiesto soprattutto di prendere dei teli per evitare che qualcuno lo immortalasse, anche una bandiera della Finlandia è servita per nascondere il ventinovenne centrocampista. Ma poi da vero capitano e soprattutto da grande amico di Eriksen, Simon Kjaer ha abbracciato la moglie del calciatore dell'Inter. Quando non si sapeva come stesse Christian, la sua dolce metà Sabrine Kvist è scesa in campo, terrorizzata, in lacrime. Kjaer l'ha abbracciata, l'ha portata a sé e ha provato a tranquillizzarla. Capitano vero.