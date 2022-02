Eriksen è tornato a giocare una partita dopo 8 mesi: va subito a referto col Brentford Giornata da ricordare per Christian Eriksen che è tornata a giocare una partita di calcio a distanza di 8 mesi dal drammatico arresto cardiaco durante Danimarca-Finlandia agli Europei.

A cura di Paolo Fiorenza

Il momento tanto atteso, desiderato, sognato da Christian Eriksen è arrivato oggi, nel giorno di San Valentino, in cui il danese ha festeggiato il suo 30simo compleanno. Erano 8 mesi – da quel drammatico 12 giugno in cui l'allora giocatore dell'Inter si era accasciato vittima di un arresto cardiaco durante il match degli Europei contro la Finlandia – che Eriksen non disputava una partita di calcio. Oggi il suo nuovo club, il Brentford, ha organizzato allo scopo un'amichevole a porte chiuse contro il Southend United.

La gara si è svolta al campo di allenamento del club, a Jersey Road, ed è terminata con la vittoria per 3-2 del Brentford. Eriksen, che gioca col defibrillatore sottocutaneo inseritogli nel petto allo scopo di sventare ulteriori crisi cardiache, ha giocato per un'ora, mettendo a referto anche un assist e non negandosi ai contrasti. Esattamente quello di cui ha bisogno il danese per tornare competitivo e poter sostenere i ritmi frenetici di quella Premier League che conosce benissimo avendoci giocato ben 7 anni con la maglia del Tottenham.

Come è noto, Eriksen non poteva proseguire la propria carriera di calciatore professionista in Italia, a causa delle norme molto più stringenti nel nostro Paese per concedere l'idoneità sportiva: giocare con un defibrillatore sottocutaneo è assolutamente escluso e dunque il danese, che voleva assolutamente continuare a giocare, ha dovuto prima risolvere il contratto con l'Inter e poi decidere quale delle numerose offerte giunte sul suo tavolo – da club militanti in campionati dove invece poteva ricevere l'idoneità – accettare.

Si era detto di un ritorno in Olanda, da dove aveva spiccato il volo in maglia Ajax prima di trasferirsi agli Spurs, poi dalla sua Danimarca si era fatta avanti l'Odense, alla fine il centrocampista ha accettato l'offerta del Brentford, che dal canto suo lo ha presentato con tutti gli onori. Il contratto è di 6 mesi, ovviamente a parametro zero e col solo ingaggio da corrispondere: un modo per conoscersi e vedere se la nuova vita di Eriksen su un campo di calcio sarà come la prima, ovvero da campione qual è stato fino allo scorso 12 giugno.

Il Brentford non ha ancora fissato una data precisa per l'esordio in partite ufficiali del danese, ma questa prima uscita rappresenta un primo importante passo, visto che il giocatore si è allenato con i suoi nuovi compagni di squadra per la prima volta solo nella scorsa settimana.