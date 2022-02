Il Community Stadium esplode ma non per un gol del Brentford: c’è Eriksen in campo! Durante il match di Premier League Brentford-Crystal Palace, il pubblico ha potuto vedere il centrocampista danese, cui ha dedicato una standing ovation.

A cura di Alessio Pediglieri

Christian Eriksen ha riassaggiato il gusto di avere tutto il pubblico dalla propria parte durante una gara di calcio. A sette mesi dalla tragedia sfiorata agli Europei, il centrocampista danese si è preso la scena di Brentford-Crystal Palace, match di Premier League valido per la 25ª giornata di campionato, ricevendo la standing ovation del Community Stadium per oltre un minuto di applausi ininterrotti.

Così si è consumato il primo atto ufficiale di Eriksen in campo nella sua nuova avventura firmata Brentford, il club che ha scommesso sul suo riscatto da qui fino a fine stagione. Un contratto a tempo, in vista di capire quale sarà il destino del centrocampista che ha trovato nel club londinese una seconda casa: dagli stessi colori della Danimarca (biancorossi) ai tanti connazionali in rosa, compreso lo stesso tecnico, Thomas Frank. Proprio l'allenatore aveva spiegato perché contro il Crystal Palace Eriksen non sarebbe stato schierato, dando appuntamento più in là alla prossima settimana.

Ma cosa ci faceva allora Eriksen nel bel mezzo di Brentford-Crystal Palace? Presto detto e lo si capisce benissimo dal video pubblicato sul proprio profilo social da parte del club inglese. Il club non ha perso l'occasione di fare le cose in grande e creare una cornice adatta al rientro dello sfortunato giocatore che adesso potrà rifarsi con i colori biancorossi. Approfittando dell'incontro casalingo e dell'intervallo della partita, infatti, si è deciso di regalare un autentico bagno di folla per il neo acquisto di gennaio.

Con la sciarpa d'ordinanza al collo, in felpa e scarpe da tennis, così Eriksen ha fatto il suo ingresso in campo durante il break di metà partita, facendo letteralmente esplodere il Brentford Community Stadium, esaurito in ogni numero di posti. Braccia rivolte al cielo e applausi verso le tribune dove si trovavano anche moglie e figli, ricevendo una vera e propria standing ovation e cori tutti per lui. Una ‘prima' assoluta, in attesa del replay giocando una vera partita ufficiale.