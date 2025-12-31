Enzo Maresca riceve un ultimatum dal Chelsea: le 9 partite di gennaio decisive per il suo futuro

Il pareggio interno con il Bournemouth ha messo nuovamente in discussione Enzo Maresca. Al tecnico del Chelsea è stato detto che il mese di gennaio è decisivo per il suo futuro.

La vita degli allenatori è oggettivamente complicata, non si è mai tranquilli, dovunque. Ci sono, però, alcune panchine che scottano molto di più. Una, da un decennio abbondante, è quella del Manchester United, l'altra è quella del Chelsea che da anni cambia allenatori in serie. Enzo Maresca ha un contratto lunghissimo, ha vinto due trofei e riportato la squadra in Champions League, ma ora rischia il posto, secondo quanto riportato dai media inglesi. Il tecnico campano non ha ricevuto l'ultimo avvertimento, ma la società gli ha fatto capire chiaramente che nel mese di gennaio l'andazzo deve cambiare, altrimenti su quella scottante panchina di siederà qualcun altro.

I titoli del 2025 quasi non contano più

I risultati ottenuti nella passata stagione non contano più. Il successo in Conference League e soprattutto nel Mondiale per Club sono un dolce ricordo, così come la qualificazione in Champions. Ma questi risultati e la consapevolezza di aver ridato un gioco, un'anima e soprattutto di aver ridato sistemata a una rosa con una cinquantina di giocatori sono lampanti e per questo motivo viene concesso altro tempo a Maresca, che però si trova nella scomoda posizione di chi non può più sbagliare.

Il tecnico campano al termine di Chelsea–Bournemouth 2–2 con alcuni suoi calciatori.

Quinto in Premier League, a 12 punti dall'Arsenal

Il mese di gennaio sarà decisivo sia per l'andamento in Champions che in Premier League. Il pareggio interno per 2-2 con il Bournemouth ha allontanato, forse in modo definitivo dalla vetta, il Chelsea, che è piuttosto distante dalle prime tre, anche se l'Aston Villa non è irraggiungibile, in più c'è il Liverpool davanti. Insomma c'è un girone intero per mantenere il posto in Champions, ma l'avvio del 2026 non è dei migliori, perché si chiama Manchester City.

Gennaio di fuoco: si parte con il Manchester City

L'allievo contro il maestro, ma al di là di questo fascino, sarà una prova dura per il Chelsea che poi sfiderà il Fulham e avrà una serie di partite di coppa – FA Cup con il Charlton, le semifinali di Carabao Cup con l'Arsenal e l'ultima della fase a campionato di Champions con il Napoli. L'ultimatum è arrivato: le nove partite di gennaio decideranno il futuro di Maresca, in bilico come se camminasse su una corda, partita dopo partita.