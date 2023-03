Enzo Fernandez non crede ai suoi occhi: i giocatori di Panama si sfidano a morra cinese per lui Incredibile festa al Monumetal per celebrare ala prima uscita da campioni del Mondo, l’Argentina. Una “locura” che ha coinvolto anche i giocatori di Panama che hanno dato vita a scene surreali in campo.

A cura di Alessio Pediglieri

La festa per l'Argentina consumatasi al Monumental in occasione dell'amichevole con Panama ha coinvolto tutti tanto da mostrare in campo scene assolutamente inedite anche tra i giocatori della Nazionale del Centroamerica finita nella "locura" celebrativa dei Campioni del Mondo alla loro prima uscita ufficiale dopo la Coppa conquistata in Qatar.

La nazionale argentina ha infatti disputato la prima gara da quando ha vinto la Coppa del Mondo confrontandosi con Panama a Buenos Aires giovedì sera, in un clima surreale, ancora intriso della gioia di essersi laureati campioni. La partita è stato un semplice pretesto per continuare i festeggiamenti dallo scorso dicembre, con uno Estadio Monumental che ha contanto 83.196 tifosi argentini che hanno celebrato prima, durante e dopo gli eroi della "Scaloneta" che hanno condiviso l'entusiasmo con i loro connazionali, riuscendo a commuovere i giocatori in campo.

La gara in sè non ha raccontato moltissimo con l'Argentina che si è imposta nel finale, quando è riuscita a superare il muro di Panama con Thiago Almada al 78′ prima che Lionel Messi ribadisse la vittoria dell'Argentina con una punizione a un minuto dalla fine, che ha celebrato il successo argentino e l'800° gol della Pulga. Appena scoccato il 90′, la festa è ritornata padrona dello stadio, coinvolgendo tutti i presenti, anche i giocatori di Panama che non si sono di certo tirati indietro nell'occasione.

Così si son succedute scene ai limiti del verosimile con i calciatori centramericani che hanno rincorso e circondato Messi, chiedendogli selfie e autografi sulla propria maglia panamense. Altri, invece sono andati direttamente alla ricerca di un souvenir, un ricordo che potesse restare per sempre a memoria di una serata così coinvolgente. E così anche un altro Campione del Mondo ha attirato moltissima attenzione da parte della squadra di Panama: il centrocampista del Chelsea, Enzo Fernandez.

Il 22enne argentino è diventato il giocatore più costoso nella storia dei trasferimenti britannici dopo aver lasciato il Benfica per trasferirsi a Stamford Bridge a gennaio, per l'enorme cifra di circa 130 milioni di euro, ricevendo ulteriore celebrità a livello internazionale. Molto probabilmente anche nella stessa Panama perché ad un certo punto è stato letteralmente circondato da un gruppo di giocatori avversari che hanno chiesto la sua maglia alla fine della partita. Fernandez è sembrato sorpreso dalla situazione e le cose sono diventate ancora più strane quando i tre compagni di squadra hanno deciso di giocarsi l'ambito trofeo in un modo del tutto inedito: a morra cinese.

Così è iniziato un divertito siparietto con i classici gesti di sasso, carta e forbici per decidere chi avrebbe scambiato la maglia con il giocatore del Chelsea, visibilmente incuriosito dalla situazione, apparentemente credendo fosse uno scherzo, sorpreso da così tanta attenzione nei suoi confronti. Molto probabilmente però, così come i suoi compagni, dovrà presto abituarsi e domenica nella seconda amichevole in programma, contro il Curaçao di certo assisterà ad altre scene simili.