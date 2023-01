Enzo Fernandez al Chelsea per un cifra folle: inglesi costretti a pagarlo più della clausola Enzo Fernandez pronto a diventare un nuovo giocatore del Chelsea. Il centrocampista argentino va ai Blues per una cifra più alta rispetto alla clausola rescissoria. Gli inglesi sono stati costretti a trovare una soluzione di pagamento diversa.

A cura di Fabrizio Rinelli

Solo poche settimane fa era stato eletto come miglior giovane dei Mondiali 2022 in Qatar. Oggi Enzo Fernandez non avrebbe mai potuto pensare che la sua carriera avrebbe avuto una svolta proprio durante la Coppa del Mondo poi vinta dalla sua Argentina. E infatti dopo soli 6 mesi al Benfica, il Chelsea si sta assicurando il giocatore per una cifra impensabile. I blues stanno hanno fatto di tutto pur di assicurarsi le prestazioni del centrocampista argentino che ha incantato tutti durante il torneo di Doha. Scaloni gli ha affidato un intero reparto e lui l'ha ripagato con prestazioni decisamente migliori rispetto a quanto già di buono avevamo apprezzato durante la prima parte di stagione nelle 25 presenze totalizzate con i portoghesi.

Sky Sport fa sapere che proprio per via delle sue ottime prestazioni, il tecnico Graham Potter sarebbe rimasto folgorato chiedendo al club di fare di tutto pur di prenderlo. E così il Chelsea ha messo a segno il colpo decisivo portandosi a casa il giocatore per una cifra impensabile: 127 milioni di euro. Praticamente la stessa cifra pagata dall'Atletico Madrid due anni fa per prendere Joao Felix che ha generato plusvalenze pazzesche al Benfica. Ma non è finita qui. Perché il Chelsea pur di prenderlo subito senza rischiare troppo, ha deciso di alzare il prezzo del cartellino previsto dalla clausola rescissoria. Enzo Fernandez diventerà l'acquisto più caro di sempre nella storia del Chelsea e il sesto nella storia di questo sport.

Enzo Fernandez premiato con Messi, Martinez e Mbappé dopo la finale dei Mondiali.

Già perché il Chelsea sta pagando Enzo Fernandez ben 127 milioni di euro, ovvero più della clausola da 120 milioni poiché in un'unica soluzione sarebbe stato difficile corrispondere una cifra così alta dato che era l'unico modo per prenderlo subito. E così il Chelsea, per non pagare subito e in un'unica soluzione 120 milioni, ha pensato bene di sborsarne 127 ma in più rate. La paura che altri club potessero investire subito 120 milioni in un'unica soluzione, era tanta. Ecco perché i Blues hanno trovato questa soluzione che ha accontentato – e ci mancherebbe – il Benfica. La scorsa notte si è dunque definita la formula di pagamento. E pensare che il Benfica ha pagato Enzo Fernandez 14 milioni solo 6 mesi fa prendendolo dal River Plate e ora lo rivende a 127.

Enzo Fernandez lo voleva il Milan l'estate scorsa ma il Benfica è arrivato prima. Tentativi vani negli ultimi giorni anche da parte di Manchester United, Liverpool, Real e Newcastle. Enzo Fernandez era stato anche molto criticato in queste ultime settimane per via del suo comportamento che aveva fatto infuriare i tifosi del Benfica. Il giocatore infatti era assente dagli allenamenti da due giorni dopo aver trascorso in Argentina il Capodanno. Un'assenza non giustificata secondo il club portoghese che è pronto a sanzionarlo prima di salutarlo. Il giocatore aveva forse già capito che sarebbe andato via e così è probabile che in questa situazione sia stato preso dalla concitazione di un trasferimento in Premier. Nel frattempo a gongolare è anche il River Plate che percepirà il 25% della cessione come pattuito l'estate scorso a seguito dell'operazione che l'ha poi portato al Benfica. Insomma, un affare per tutti.