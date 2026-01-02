Endrick dal Real Madrid al Lione, Camavinga gli dà un consiglio: “Non vestirti mai di verde”
Ha vinto già sette trofei in carriera, ma di Endrick, giovanissimo talento classe 2006, nell'ultimo anno e mezzo, cioè quello trascorso al Real Madrid, si è parlato prevalentemente per questioni extra sportive. Una sola presenza quest'anno nella Liga, tre in totale. La concorrenza in attacco è forte e spietata, e così i blancos hanno deciso di accettare la proposta del Lione, che lo ha preso in prestito fino a giugno. Avrà modo di crescere e dovrà evitare di commettere errori, in campo e fuori. Camavinga, francese del Real Madrid, che evidentemente lo conosce bene, gli ha dato un consiglio. C'è una cosa che a Lione non dovrà fare mai.
Il deludente rendimento di Endrick con il Real Madrid
Endrick è un 2006 che con il Palmeiras ha bruciato le tappe. Il Real Madrid se l'è assicurato, pagando quasi 50 milioni, quando era ancora minorenne e nell'estate 2024 lo ha ufficialmente tesserato. Un anno e mezzo deludente. Ha giocato e reso poco, ed ha perso anche il posto in nazionale, nonostante Ancelotti lo conosca bene. 40 partite e 7 gol (5 però in Coppa del Re) in un anno e mezzo. Sicuramente facile non è quando davanti hai mostri sacri come Mbappé, Vinicius e Bellingham.
Il messaggio di Camavinga a Endrick dopo il passaggio al Lione
Ora il passaggio in prestito al Lione. Una scelta saggia. Il Lione è storicamente una società in cui i giovani possono crescere, gioca un campionato competitivo, l'Europa League e in panchina c'è un ottimo allenatore come Paulo Fonseca. Adesso sta a lui far capire che la stoffa c'è. Endrick ha una chance e deve cercare di riguadagnarsi il posto al Real in futuro. Eduardo Camavinga, che è stato compagno di squadra in quest'anno e mezzo al Madrid, essendo francese conosce bene il mondo che vivrà Endrick e gli ha dato un consiglio, che lo stesso Lione ha condiviso sui social: "Fratello, devi sapere che giocando con il Lione non potrai più vestire di verde, fin quando sarai lì. Mai".
Il verde è il colore del Saint Etienne, arcirivale del Lione
Perché Endrick con il Lione dovrà cancellare il verde dalla sua vita? Beh, è facile. Il Lione ha una rivalità storica con il Saint-Etienne, che gioca da oltre un secolo con la maglia verde. Una rivalità storica, che di fatto è una rivalità di campanile, visto che le due città distano una sessantina di chilometri.
Due società che si sono date il cambio nel calcio francese. Perché l'ASSE, cioè il Saint-Etienne, è stata la squadra con più titoli fino all'esplosione del PSG, ma il decimo e ultimo è del 1981. Mentre il Lione si è sbloccato nel 2002 e vinse sette campionati consecutivi. Rivalità feroce, che qualche anno fa produsse scontri tra tifosi e lo scorso aprile addirittura il ferimento di un guardalinee, colpito da un oggetto lanciato dagli spalti.