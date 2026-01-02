Endrick dal Real Madrid al Lione, Camavinga gli dà un consiglio: “Non vestirti mai di verde”

Ha vinto già sette trofei in carriera, ma di Endrick, giovanissimo talento classe 2006, nell'ultimo anno e mezzo, cioè quello trascorso al Real Madrid, si è parlato prevalentemente per questioni extra sportive. Una sola presenza quest'anno nella Liga, tre in totale. La concorrenza in attacco è forte e spietata, e così i blancos hanno deciso di accettare la proposta del Lione, che lo ha preso in prestito fino a giugno. Avrà modo di crescere e dovrà evitare di commettere errori, in campo e fuori. Camavinga, francese del Real Madrid, che evidentemente lo conosce bene, gli ha dato un consiglio. C'è una cosa che a Lione non dovrà fare mai.

Il deludente rendimento di Endrick con il Real Madrid

Endrick è un 2006 che con il Palmeiras ha bruciato le tappe. Il Real Madrid se l'è assicurato, pagando quasi 50 milioni, quando era ancora minorenne e nell'estate 2024 lo ha ufficialmente tesserato. Un anno e mezzo deludente. Ha giocato e reso poco, ed ha perso anche il posto in nazionale, nonostante Ancelotti lo conosca bene. 40 partite e 7 gol (5 però in Coppa del Re) in un anno e mezzo. Sicuramente facile non è quando davanti hai mostri sacri come Mbappé, Vinicius e Bellingham.

Il messaggio che Camavinga ha inviato all’amico Endrick dopo il passaggio al Lione.

Il messaggio di Camavinga a Endrick dopo il passaggio al Lione

Ora il passaggio in prestito al Lione. Una scelta saggia. Il Lione è storicamente una società in cui i giovani possono crescere, gioca un campionato competitivo, l'Europa League e in panchina c'è un ottimo allenatore come Paulo Fonseca. Adesso sta a lui far capire che la stoffa c'è. Endrick ha una chance e deve cercare di riguadagnarsi il posto al Real in futuro. Eduardo Camavinga, che è stato compagno di squadra in quest'anno e mezzo al Madrid, essendo francese conosce bene il mondo che vivrà Endrick e gli ha dato un consiglio, che lo stesso Lione ha condiviso sui social: "Fratello, devi sapere che giocando con il Lione non potrai più vestire di verde, fin quando sarai lì. Mai".

Leggi anche Il Real Madrid ha imposto una condizione per il prestito di Endrick: cosa dovrà fare il Lione

Il verde è il colore del Saint Etienne, arcirivale del Lione

Perché Endrick con il Lione dovrà cancellare il verde dalla sua vita? Beh, è facile. Il Lione ha una rivalità storica con il Saint-Etienne, che gioca da oltre un secolo con la maglia verde. Una rivalità storica, che di fatto è una rivalità di campanile, visto che le due città distano una sessantina di chilometri.

40 partite e 7 gol, ma 5 in Coppa del Re, per Endrick con il Real Madrid.

Due società che si sono date il cambio nel calcio francese. Perché l'ASSE, cioè il Saint-Etienne, è stata la squadra con più titoli fino all'esplosione del PSG, ma il decimo e ultimo è del 1981. Mentre il Lione si è sbloccato nel 2002 e vinse sette campionati consecutivi. Rivalità feroce, che qualche anno fa produsse scontri tra tifosi e lo scorso aprile addirittura il ferimento di un guardalinee, colpito da un oggetto lanciato dagli spalti.