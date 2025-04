video suggerito

Guardalinee ferito durante St-Etienne-Lione, partita interrotta: follia in Ligue 1 In Ligue 1 brutto episodio durante St-Etienne-Lione, con un guardalinee colpito da un oggetto lanciato dagli spalti. Una situazione che ha spinto l’arbitro a sospendere le ostilità per diversi minuti prima della ripresa. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pasqua da dimenticare per il calcio francese a causa di un brutto episodio in occasione del posticipo serale tra St-Etienne e Lione. La sfida è stata sospesa nel finale del primo tempo dopo che il guardalinee è stato colpito da un oggetto lanciato dagli spalti. L'ufficiale dolorante alla testa è stato costretto alle cure del caso, mentre l'arbitro ha interrotto le ostilità invitando le due squadre a tornare negli spogliatoi in attesa di una decisione definitiva. Decisione arrivata dopo 20′ con la ripresa.

Guardalinee colpito da una monetina in St-Etienne-Lione, match sospeso

In pratica il guardalinee stazionava sulla linea laterale quando si è piegato, portandosi una mano sulla testa. Subito si è capita la causa del dolore dell'addetto ai lavori: qualcuno dalle tribune dello stadio di Saint-Etienne ha lanciato quella che è sembrata una monetina per colpire proprio l'assistente dell'arbitro. Una situazione incresciosa con l'arbitro che, di comune accordo con le autorità presenti a bordo campo, ha deciso di sospendere la sfida anche per permettere al suo collaboratore di ricevere medicazioni.

Atmosfera calda in St-Etienne-Lione

A quanto pare l'oggetto è arrivato in campo da una tribuna laterale, dopo che prima della partita sono stati rilevati ingenti fumogeni delle due tribune, che avevano già fatto i compi con provvedimenti per il "massiccio utilizzo di dispositivi pirotecnici e cori offensivi". Atmosfera molto calda dopo che il Ministero dell'Interno aveva espresso la volontà di sciogliere due gruppi di tifosi del Saint-Etienne e ai tifosi del Lione era stata vietata la trasferta. Come previsto dalle normative del caso, dopo l'episodio è stata aperta un'unità di crisi per fare luce su quanto accaduto in attesa della decisione definitiva dell'arbitro su una sospensione totale o una ripresa del confronto.

Dopo più di 20′, il direttore di gara ha deciso di far riprendere il gioco, contando anche sulle condizioni in miglioramento del guardalinee che si è sentito meglio.