Dybala ancora infortunato, recidiva muscolare: le condizioni della Joya e quando rientra con la Roma La Roma torna dalla trasferta di Verona con una amara sconfitta e nuovi problemi fisici per Paulo Dybala. Uscito al 68′, la Joya ha accusato una ricaduta all’adduttore destro. Impossibile vederlo in campo venerdì contro il Milan.

A cura di Alessio Pediglieri

Piove sul bagnato per la Roma di Mourinho che rientra dalla trasferta di Verona con una amara sconfitta e un solo punto in classifica dopo le prime due giornate di campionato. Un bottino assolutamente insufficiente che apre il fianco a dubbi e polemiche ma soprattutto getta nubi fosche sull'immediato futuro. Alle porte c'è la sfida con il super Milan rinnovato dal mercato estivo e per i giallorossi c'è da affrontare anche il nuovo infortunio per Paulo Dybala, uscito poco prima del 70′ per una recidiva muscolare.

La Joya non aveva partecipato alla prima di campionato, squalificato. Nel 2-2 all'Olimpico contro la Salernitana, Mourinho non ha potuto schierare Dybala in attacco visto che doveva scontare la giornata di squalifica per somma di ammonizioni rimediata la scorsa stagione e il tecnico portoghese ha però subito giocato la carta dell'argentino alla prima occasione utile, Verona. Con un esito tutt'altro che positivo e con un finale che complica ulteriormente l'attuale già delicata situazione.

Al 68′ della sfida agli scaligeri, sul 2-1 per i padroni di casa, Dybala si è fermato in mezzo al campo e dopo aver provato a resistere, ha chiesto la sostituzione. Effettuata per l'entrata di Solbakken, con l'argentino che si è subito accomodato in panchina dove gli è stata applicata la borsa del ghiaccio alla gamba destra. Inizialmente si è pensato ad una contusione visto che qualche minuto prima si era scontrato con Dawidowicz, poi però sono filtrate le prime notizie, non incoraggianti: problema muscolare.

Paulo Dybala in azione a Verona contro l’Hellas: per lui esordio amaro in campionato, durato solo 68 minuti

Non solo: la gamba (destra) è la stessa che da tempo sta creando problemi a Dybala. Già nel precampionato, aveva accusato problemi fisici che lo avevano costretto a finire in anticipo anche il test match contro il Tolosa, sempre per fastidi all'adduttore. Sembrava che quella uscita e il riposo per squalifica contro a Salernitana potessero costituire il giusto balsamo per un definitivo recupero e invece, puntualmente il problema si è ripresentato.

Adesso bisognerà capire i tempi di recupero reali, con Dybala che rientrato a Roma si sottoporrà ad altri esami strumentali. Il pericolo è la recidiva per i muscoli dell'argentino che appaiono costantemente fragili non permettendogli una continuità in campo e di rendimento che alla Roma servono come il pane. Soprattutto in questo periodo in cui tutto si è complicato ulteriormente da risultati negativi. Abraham è ancora fermo al palo per le prossime settimane, il neo arrivato Sardar Azmoun sta recuperando da alcuni acciacchi e in attacco resta il solo Belotti, con la richiesta per l'arrivo di Lukaku che, oltre a diventare sempre più necessaria, diventa a questo punto essenziale.

Il problema però per Mourinho resta: alle porte c'è la sfida contro il Milan che sta volando in questo inizio di stagione. I rossoneri sono rigenerati da un super mercato estivo e i nuovi innesti sembrano aver già digerito le direttive di un Pioli che si diverte a cambiare interpreti e moduli senza che ne subisca effetti il risultato: sei punti dopo due giornate, con ben 6 gol fatti e uno solo subito. Venerdì 1° settembre c'è l'incrocio all'Olimpico alle 20:45 col mercato appena chiuso e oramai quasi certamente senza Dybala a disposizione.