La Roma sbatte sulla traversa, il Verona ne approfitta e vince 2-1: Mourinho trema per Dybala La Roma perde 2-1 in casa del Verona: decidono i gol di Duda e Ngonge nella prima frazione. Due traverse per i giallorossi, ma ora Mourinho trema perché Dybala è uscito al 68′ per un problema fisico.

A cura di Vito Lamorte

La Roma perde in casa del Verona. Allo stadio Bentegodi finisce 2-1 per l'Hellas, che nel primo tempo concretizza le due uniche occasioni e vince la seconda gara in campionato dopo il sacco di Empoli nella prima uscita. La squadra di José Mourinho, oltre alla sfortuna per le due traverse colpite da Cristante e Pellegrini, deve rimproverarsi una prima parte di gara non all'altezza soprattutto a livello difensivo.

I giallorossi sono partiti malissimo e si sono trovati subito sotto: tiro dalla distanza di Terracciano, Rui Patricio non ha trattenuto il pallone e Duda ha bruciato Zalewski insaccando da pochi passi e portando l'Hellas in vantaggio. Piano piano la squadra di Mourinho ha provato ad imporre i propri ritmi ma non è riuscita ad avere la meglio sulla difesa gialloblù.

La squadra di Marco Baroni ha raddoppiato con Ngonge: il giovane jolly offensivo degli scaligeri è partito dalla propria metà campo su lancio di Duda, ha messo a sedere Smalling e ha battuto Rui Patricio per la seconda volta.

La squadra capitolina ha accorciato le distanza con il primo gol italiano di Aouar: Belotti ha ricevuto da Pellegrini e si è portato avanti il pallone di testa anticipando Montipò e passando all'ex Lione. A porta vuota il centrocampista non può sbagliare.

La Roma è rientrata di nuovo in partita al termine di un'azione molto convulsa ma nonostante l'espulsione di Hein per fallo da ultimo uomo non è riuscita a trovare il gol che le avrebbe permesso di portare a casa almeno un punto.

I giallorossi sono in apprensione perché Paulo Dybala ha chiesto il cambio ed è uscito al 68′ per un problema fisico.

All'inizio della ripresa brutto scontro tra Duda e Zalewski: ad avere la peggio è il romanista, che con la testa sbatte sul corpo dell'avversario e dopo qualche attimo di apprensione esce tra gli applausi di tutto lo stadio.

Il Verona ha vinto le prime due partite di campionato per la terza volta nella sua storia in Serie A: ci era riuscita nella stagione 1984/1985 e nel 2020/2021, in quest’ultimo caso la prima vittoria arrivò proprio contro la Roma (3-0 a tavolino).

Il tabellino di Verona-Roma

RETI: 4′ Duda, 49′ Ngonge, 56′ Aouar.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien Dawidowicz; Terracciano (63′ Faraoni), Hongla, Duda (71′ Bonazzoli), Doig; Folorunsho (88′ Saponara), Ngonge (63′ Serdar); Djuric (88′ Mboula). All. Baroni.

ROMA (3-5-2): Rui Patrici; Mancini, Smalling, Llorentue (46′ El Shaarawy); Kristensen (46′ Spinazzola), Pellegrini, Paredes (46′ Aouar), Cristante, Zalewski (51′ Karsdorp); Dybala (68′ Solbakken), Belotti. All. Conti (in sostituzione dello squalificato Mourinho).

ARBITRO: Daniele Doveri.