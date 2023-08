Paura per Zalewski dopo un brutto scontro con Duda: fatica a respirare e chiede subito il cambio Zalewski rimane a terra dopo un duro colpo subito da Duda durante Verona-Roma: il calciatore giallorosso fatica a respirare e chiede subito il cambio ma la situazione è sotto controllo.

A cura di Vito Lamorte

Attimi di paura nel corso di uno degli anticipi della seconda giornata di Serie A 2023-2024 tra Verona e Roma. Nicola Zalewski è rimasto a terra dopo un duro colpo subito da Duda nei minuti successi all'intervallo e ha messo paura a tutti coloro che stavano vedendo la partita, allo stadio e non: il calciatore giallorosso sembrava in difficoltà nella respirazione: subito è intervenuto lo staff medico ed è stato chiesto il cambio dai compagni verso la panchina. Al suo posto è entrato Rick Karsdorp.

La situazione è tornata sotto controllo in pochi minuti allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona ma l'apprensione è stata tanta.

Un brutto colpo alla testa per il giovane calciatore giallorosso in seguito ad un contrasto aereo con l’autore del primo gol del Verona: Zalewski si è alzato dopo qualche minuto a terra ed è uscito sulle sue gambe ma non è stato in grado di continuare a giocare.

Ci saranno sicuramente altri accertamenti nelle prossime ore per capire le condizioni del laterale polacco.

Zalewski era partito titolare dopo essere rimasto fuori dalla formazione iniziale nella gara d'esordio con la Salernitana: all'Olimpico il laterale giallorosso era stato inserito al 65′ per l'assalto finale dopo lo svantaggio mentre stasera Mourinho lo aveva preferito a Spinazzola.

La Roma non ha impattato bene il match di Verona ed è stata subito costretta a rincorrere, mettendo l'Hellas nelle condizioni di fare la partita che voleva. Questo ha complicato molto le cose ai giallorossi che dopo aver effettuato tre cambi nell'intervallo hanno perso sia Zalewski che Dybala per infortunio.

Dopo una smorfia di dolore la Joya ha chiesto lui il cambio e le sue condizioni saranno da valutare nelle prossime ore: non è chiaro se l'argentino sia rischio per la partita contro il Milan ma gli accertamenti chiariranno la situazione. Secondo quanto riportato da DAZN dovrebbe trattarsi di un fastidio muscolare alla coscia destra.