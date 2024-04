video suggerito

Striscione per Allegri dopo Juventus-Milan: parte della tifoseria chiede la conferma dell’allenatore Una parte della tifoseria della Juventus ha chiesto a gran voce con uno striscione la permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Il tutto subito dopo il pareggio contro il Milan: “Mister Allegri devi restare. Al Mondiale con te vogliamo andare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

159 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Mister Allegri devi restare. Al Mondiale con te vogliamo andare". Una parte della tifoseria della Juventus ha chiesto a gran voce alla società la conferma di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera subito dopo la sfida pareggiata contro il Milan 0-0. Lo storico gruppo dei Viking non vorrebbe che il club possa privarsi del tecnico livornese in vista della prossima stagione. Un messaggio in controtendenza con l'opinione attuale della maggior parte dei supporters bianconeri che vorrebbero un cambiamento e arrivato dopo le tante voci sull'imminente divorzio della Juventus da Allegri proprio al termine dell'attuale annata che la Vecchia Signora ha vissuto senza partecipare alle coppe europee.

Sull'account Instagram del gruppo viene mostrato lo striscione con il messaggio eloquente diretto proprio alla società. I tifosi si riferiscono chiaramente al Mondiale per Club che la Juventus dovrà disputare nella prossima stagione. Dopo l'inizio sprint di quest'anno in tanti hanno apprezzato il grande lavoro di Allegri, soprattutto con i giovani, cominciato in verità già lo scorso anno. Dopo il ko con l'Inter però qualcosa è cambiato e i risultati sono stati sempre meno. Ecco perché la maggior parte dei sostenitori bianconeri ha poi ritenuto necessario un cambiamento.

Lo striscione all'esterno dell'Allianz Stadium in una foto pubblicata dall'account ufficiale del gruppo Viking su Instagram.

Allegri però nasconde una certa calma e continua il suo lavoro per concludere al meglio la stagione coni bianconeri. Il pareggio contro il Milan mette la Juventus a -6 dalla matematica certezza di prendere parte alla prossima Champions League che rappresenta il traguardo fissato dallo stesso Allegri a inizio stagione. Oltre alla partecipazione alla massima competizione europea per club, la Juventus è riuscita però soprattutto a regalarsi un finale di stagione entusiasmante con la conquista della finale di Coppa Italia da giocare contro l'Atalanta all'Olimpico.

Il match del prossimo 15 maggio potrebbe essere di fatto l'ultimo grande evento di Allegri sulla panchina della Juventus. L'ultima occasione per congedarsi alzando un trofeo che alla Juventus manca dal 2021 dopo l'addio di Pirlo. La società bianconera starebbe pensando di portare sulla panchina dell'Allianz Stadium l'allenatore che ha maggiormente sorpreso in questa stagione: Thiago Motta. Tutti i discorsi però sono rimandati al termine di questa annata che però vede la tifoseria divisa sulla posizione dell'allenatore livornese.