Lukaku alla Roma, a che punto è la trattativa con il Chelsea: ci sono 2 nodi da sciogliere Le ultime news e gli aggiornamenti in tempo reale sulla trattativa tra Chelsea e Roma per Lukaku raccontano che ci sono due questioni fondamentali per la fumata bianca. Una dipende solo dal belga.

La roma e il Chelsea trattano l’ingaggio di Lukaku.

La trattativa tra la Roma e il Chelsea per il trasferimento di Lukaku in giallorosso procede a oltranza. A quella frase he ha esaltato i tifosi giallorossi "domenica vado a firmare" fanno da contraltare ancora alcuni nodi da sciogliere affinché la sequenza di fervidi contatti porti alla fumata bianca. Due voci, le principali, per le quali occorrerà ancora un po' di tempo per dare seguito all'ottimismo (cauto) che si respira considerata la volontà di tutte le parti di chiudere la transazione in maniera positiva.

A meno di una settimana dalla chiusura della sessione di mercato estiva il belga attende che il telefono squilli e gli dicano ciò che attende da tempo: è fatta, torni in Italia. Non all'Inter, che ha messo croce nera sulla punta per il voltafaccia clamoroso. Non alla Juve, che sembrava aver tirato le fila dello ‘sgarro'. Ma nella Capitale, alla corte di José Mourinho che ha detto sì all'usato garantico, alla punta che in questo campionato può ancora fare la differenza e aiutare la squadra per raggiungere l'obiettivo Champions.

A che punto è la trama dell'operazione e cosa manca perché da Londra ci sia il via libero dai Blues? I colloqui proseguono fitti, l'incontro odierno è servito per piazzare le fondamenta dell'intesa, guardarsi negli occhi e dirsi "sì, troviamo un modo su come far conciliare tutto". In questo tutto ci sono due particolari tutt'altro che trascurabili… sono il nocciolo della questione, il nucleo intorno al quale questa cessione s'ha da fare perché a Stamford Bridge non vogliono (più) convitati di pietra in rosa.

La formula e le cifre della trattativa tra Chelsea e Roma

La formula è quella del prestito oneroso ma serve capire a quali cifre. Poi c'è lo stipendio del calciatore, che ha un ingaggio stellare rispetto alla media della Serie A e per la stessa Roma. Soldi, si discute di questo perché in realtà Big Rom, se potesse, romperebbe gli indugi e metterebbe subito addosso la maglia giallorossa dopo aver vissuto una delle estati più tormentate e incerte della carriera.

Il sacrificio di Lukaku per la fumata bianca

Il Chelsea ha chiesto alla Roma 10 milioni poi diventati 8, dalla Capitale hanno proposto 5 milioni per stringersi la mano e sancire il prestito. C'è distanza, si tratta per raggiungere un'intesa su un importo che posso opinabile (6, 7 milioni). Altra voce in capitolo fondamentale: l'ex attaccante di Manchester United e Inter dovrà accettare di ridursi l'ingaggio come fatto a Milano: 11 milioni sono tanti, troppi… abbassare l'asticella a 7 può rendere tutto possibile anche perché dal quartier generale dei Blues hanno fatto sapere che non hanno alcuna intenzione di compartecipare al pagamento a causa dell'atteggiamento avuto finora dal calciatore.