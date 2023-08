Perché Lukaku va alla Roma e non all’Inter o alla Juventus: il Chelsea non aveva altra scelta Romelu Lukaku è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma dopo l’apertura del Chelsea al prestito secco. L’attaccante belga arriverò in giallorosso con lo stipendio interamente pagato dalla società capitolina.

A cura di Fabrizio Rinelli

Romelu Lukaku alla Roma, il sogno per i tifosi giallorossi sta diventando realtà. Il presidente giallorosso Dan Friedkin e il ds Tiago Pinto sono partiti con un volo privato da Ciampino direzione Londra per incontrare la dirigenza del Chelsea e provare a tornare nella Capitale con l'attaccante belga. La trattativa andrà intavolata con l'obiettivo di strappare al club londinese il trasferimento in prestito del giocatore fino a giugno 2024. Il trasferimento in giallorosso sarebbe gradito al giocatore che avrebbe già parlato con Mourinho dopo averlo allenato sia al Chelsea che al Manchester United. Il giocatore sembrava pronto a tornare a giocare in Serie Adopo l'ultima avventura all'Inter di Simone Inzaghi. Marotta e Ausilio hanno fatto di tutto per convincere il Chelsea a chiudere l'acquisto di Lukaku a titolo definitivo dopo il prestito della passata stagione.

Una volta ceduto Onana al Manchester United però, il club nerazzurro ha scoperto che Lukaku aveva trovato già un accordo personale con la Juventus che è stata poi la causa della rabbia da parte dell'Inter che da lì a poco ha chiuso definitivamente al ritorno del giocatore in nerazzurro. L'affare con la Juventus però non è mai andato in portoanche per via del fatto che l'affare con il Chelsea per uno scambio con Vlahovic era alquanto complicato. I Blues non erano disposti a spendere almeno 40 milioni di conguaglio per prendersi il serbo più il cartellino del belga. Motivo per cui la trattativa è saltata lasciando così nella mani della Roma la possibilità di affondare il colpo vista la necessità di prendere un attaccante di perso come lui al posto dell'infortunato Abraham. Una volta fiutato l'affare, i giallorossi sono volati a Londra per trattare col Chelsea il suo trasferimento. I Blues hanno aperto al prestito anche per eliminare il grosso ingaggio che pesava sul bilancio dei Blues.

L’Inter è rimasta senza parole dopo il coinvolgimento della Juventus nell’affare con il Chelsea.

Ecco perché nelle ultime ore sarebbe stato raggiunto l'accordo tra il presidente dei Blues, Todd Boehly, e quello giallorosso, Ryan Friedkin. Il calciatore del Chelsea sembra ormai essere pronto ad arrivare a Trigoria in prestito secco. La Roma pagherà per intero l’ingaggio di 12 milioni di euro lordi.

Il calciatore, grazie ai benefici del decreto Crescita, ne guadagnerà 9 netti. Il mercato della Roma, con l'arrivo del belga, da fallimentare diventa a dir poco stellare dato che i tifosi giallorossi iniziano già ad immaginare una coppia d'attacco pazzesca formata dallo stesso Lukaku e Dybala. L'attesa di Tiago Pinto alla fine ha pagato molto ai giallorossi che riusciranno ad assicurarsi un attaccante pazzesco che conosce benissimo il calcio italiano. Lukaku ha atteso l'Inter anche se non era convinto che Simone Inzaghi l'avrebbe poi messo al centro del suo progetto nonostante la partenza di Dzeko,

Romelu Lukaku con la maglia del Chelsea.

Alla Juventus il belga era stato invece chiesto espressamente da Massimiliano Allegri a Giuntoli che ha tentato in tutti i modi di accontentare il proprio allenatore senza trovare però l'apertura totale da parte del Chelsea a un affare che avrebbe poi coinvolto lo stessom Vlahovic. Alla fine non se n'è fatto niente con i nerazzurri indispettiti dal "tradimento" del belga e i bianconeri infastiditi dal tentennamento dei Blues.

A quel punto, con Pochettino che ha definitivamente chiuso ogni tipo di coinvolgimento del giocatore nel progetto Chelsea 2023/2024, è stata la Roma ad approfittarne trovando l'apertura del Chelsea al prestito secco quantomeno per scrollarsi di dosso le cifre del grosso ingaggio di Lukaku che pesa tantissimo sul bilancio dei londinesi. Un colpo pazzesco per questa Roma che un anno dopo Dybala sogna ora l'arrivo di un altro top player che insieme al campione argentino formerebbe una coppia d'attacco a dir poco pazzesca.