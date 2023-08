Lukaku alla Roma, l’annuncio del belga spegne ogni dubbio: “Volo in Italia per firmare” Romelu Lukaku conferma il suo prossimo trasferimento di mercato alla Roma. Il belga si è lasciato andare ad una confessione durante un torneo giovanile.

A cura di Marco Beltrami

Romelu Lukaku rompe il silenzio e annuncia di essere pronto a trasferirsi alla Roma per quello che potrebbe essere uno dei principali colpi di mercato estivi. È stato proprio il belga in occasione di un torneo giovanile in patria a rivelare la sua scelta di legarsi ai giallorossi con poche parole ma utili a fugare ogni dubbio.

A quanto pare dunque il matrimonio di mercato tra Romelu e la Roma s'ha da fare. Dopo giorni di indiscrezioni e di contatti, con la trattativa tra il club giallorosso e il Chelsea entrata nel vivo proprio nelle ultime ore, ecco l'intervento del diretto interessato che era al seguito del figlio impegnato in campo con la maglia dell'Anderlecht. Stuzzicato dai cronisti di Laatste Nieuws mentre si trovava a Bruxelles, Lukaku ha dichiarato: "Sono nervoso… (a sottolineare lo stato d'eccitazione per la nuova avventura professionale, ndr) domani volo a Roma per firmare".

Un intervento che sembra chiaro e che conferma la volontà di tornare in Italia di Lukaku dopo la rottura con l'Inter e i contatti con la Juventus chiusisi con un nulla di fatto. Alla fine il Chelsea che da tempo considerava il giocatore fuori dal progetto ha dovuto aprire alla possibilità di un prestito oneroso, dando così la possibilità alla Roma di tentare l'affondo per provare a colmare la lacuna presente nel proprio reparto offensivo.

E anche José Mourinho suo vecchio mentore ai tempi di United e Chelsea è sceso in campo con una videochiamata per illustrare al giocatore quanto la Roma possa alzare l'asticella delle sue ambizioni con un centravanti del suo livello. Insomma tutte le premesse per la fumata bianca sembravano buone, con i contatti tra le due dirigenze americane entrati nel vivo dopo il viaggio londinese di Friedkin junior e Pinto.

Cosa manca dunque per la definitiva chiusura dell'operazione? Bisognerà trovare l'intesa totale sulle cifre, nonostante lo sbilanciamento del giocatore che è già pronto a spostarsi a Roma. Il Chelsea chiede per lui 8 milioni più bonus per la soluzione del prestito oneroso, mentre la Roma vorrebbe partecipare a parte dall'ingaggio. Per il prestito di un anno, il giocatore vorrebbe 11 milioni (in base al decreto crescita al lordo sarebbero circa 16), con i giallorossi che sarebbero pronti a pagarne 7 con il resto a carico dei Blues. Si lavora dunque sodo, anche se la posizione del bomber è molto chiara.