Due gol in rovesciata in 27 minuti: la doppietta da applausi che fa impazzire uno stadio intero Riccardo Lattanzio ha segnato due gol in rovesciata in soli 27 minuti durante la partita che il Barletta ha vinto per 3-2 sul Nardò, valida per la 33ª giornata del Girone H di Serie D.

A cura di Vito Lamorte

È già difficile segnare un gol in rovesciata, immaginate di riuscire a farne due in soli 27 minuti. Eppure qualcuno c'è riuscito. Nella partita del campionato di Serie D tra Barletta e Nardò, Riccardo Lattanzio ha indossato il mantello del supereroe e ha realizzato una doppietta di gol in rovesciata che ha permesso alla sua squadra di rimettere in equilibrio il match.

Tutto questo è accaduto in soli 27 minuti, quelli che vanno dal 55′ all'82', che gli hanno permesso di pareggiare la gara e portarla dallo 0-2 al 2-2 prima dell'assalto finale.

Lattanzio ha fatto ricorso alla nobile arte della ‘chilena' per battere due volte il portiere avversario e far esplodere di gioia i suoi tifosi. L'attaccante ha sfruttato due rimpalli all'interno dell'area ed è riuscito a trasformarli in due grandi gol quando tutto sembrava molto complicato.

Nella prima frazione di gioco il Nardò si era portato sul doppio vantaggio con due reti su palla da fermo ma nella ripresa queste due prodezze di Lattanzio hanno rimesso in partita il Barletta.

Il numero 11 ha sfruttato prima una respinta dei difensori e ha battuto il portiere avversario in rovesciata dall'area piccola mentre pochi minuti dopo è riuscito a capire subito dove un pallone deviato sarebbe caduto e sempre in acrobazia ha gonfiato la rete. A memoria, non ci sono doppiette simili che si ricordino negli ultimi 40 anni di calcio in Italia.

A completare la rimonta del Barletta ci ha pensato un calcio di rigore di Loiodice, che ha permesso ai padroni di conquistare tre punti preziosissimi. Una giornata da sogno per la squadra pugliese ma l'eroe del giorno è certamente Riccardo Lattanzio, che ha conquistato un posto nella storia del calcio barlettano e si è ritagliato un posto nel cuore dei tifosi che hanno festeggiato per la sua fantastica doppietta.