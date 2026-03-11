Doveri sarà mandato ad arbitrare in Serie B dopo le tensioni del derby, ma non è una bocciatura

L’arbitro Daniele Doveri dirigerà Monza-Palermo in Serie B dopo le tensioni nel derby Milan-Inter. Non è una bocciatura né per lui e né per Abisso che era al VAR durante il match del Meazza.

Il derby Milan-Inter si è chiuso con una marea di polemiche da parte dei nerazzurri per via del gol annullato alla squadra di Chivu nel finale di partita ma anche e soprattutto per il tocco di braccio di Ricci in area di rigore. Lautaro e compagni volevano il tiro dagli undici metri, ma così non è stato. Non c'è stata la chiamata al monitor per l'arbitro Daniele Doveri che a fine partita si è poi ritrovato accerchiato da giocatori e staff tecnico dell'Inter i quali hanno contestato pesantemente il direttore di gara.

L'AIA ha però promosso la conduzione di gara di Doveri e anche la scelta avallata dal VAR Rosario Abisso. I due arbitri saranno protagonisti così anche nel prossimo turno di campionato, ma Doveri non lo vedremo in Serie A. Il direttore di gara sarà protagonista in Serie B nella sfida che vale un pezzo di promozione tra Monza e Palermo. Bocciatura? Neanche per sogno. In questo caso non si tratta di "retrocessione" come una sorta di sanzione per gli errori commessi nel turno precedente. E infatti c'è una spiegazione.

La furia di Doveri accerchiato dai giocatori dell’Inter dopo il derby col Milan.

Doveri non è stato mandato in Serie B per "punizione" ma solo per normale turnover. Avrebbe dovuto osservare un turno di riposo dopo il derby e invece Rocchi ha deciso di impiegarlo in uno dei match di cartello del campionato cadetto tra due squadre che si stanno giocando un posto nel prossimo campionato di Serie A. L'arbitro migliore e più in forma dunque per un big match che sarà fortemente attenzionato in questo turno del campionato di Serie B.

Di fatto l'AIA non ha bocciato né Doveri e nemmeno Abisso che infatti è stato designato come primo arbitro in Serie A in un altro incontro delicato come quello tra il Napoli di Conte e il Lecce di Di Francesco che si giocano, rispettivamente, un posto nella prossima Champions e la salvezza. Chi rientra invece dopo un mese di stop dovuto all'errata valutazione del contatto Bastoni-Kalulu in Inter-Juventus, è l'arbitro Federico La Penna designato per il delicato match salvezza Pisa-Cagliari.