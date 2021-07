L'Inghilterra ci crede, l'Ucraina vuole stupire ancora. Gli ingredienti dell'ultimo quarto di finale di Euro 2020 sono di grande interesse, anche se nelle ultime ore si è parlato di più delle restrizioni per i tifosi britannici che del match in programma all'Olimpico di Roma. Agli ottavi l'Inghilterra ha eliminato la Germania con una prestazione di grande concretezza mentre gli ucraini hanno avuto ragione della Svezia solo all'ultimo minuto dei tempi supplementari.

Andriy Shevchenko non dovrebbe cambiare lo schieramento con la difesa a 3 visto contro la Svezia e dovrebbe rientrare Malinovskyi dal 1′. Gareth Southgate potrebbe optare per un ritorno al 4-2-3-1 con Grealish che troverebbe spazio dal 1′ sulla trequarti con Sterling e Saka alle spalle di Harry Kane.

Partita: Ucraina-Inghilterra

Ucraina-Inghilterra Giorno: sabato 3 luglio 2021

sabato 3 luglio 2021 Orario: 21:00

21:00 Dove si gioca: stadio Olimpico, Roma

stadio Olimpico, Roma Canale TV: Rai Uno, Sky

Rai Uno, Sky Diretta streaming : RaiPlay, Sky-Go, Now

: RaiPlay, Sky-Go, Now Competizione: Euro 2020, quarti di finale

Europei 2021, dove vedere Ucraina-Inghilterra in TV su Rai 1 in chiaro

La partita tra Ucraina e Inghilterra si potrà vedere in diretta TV in chiaro su Rai Uno e su Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport HD (numero 251). Il collegamento con lo stadio Olimpico avverrà subito dopo il tg serale e dopo la partita ci saranno i consueti approfondimenti con gli studi Rai.

Ucraina-Inghilterra dove vederla in streaming

La sfida tra la la selezione dei Three Lions e quella ucraina guidata da Sheva si potrà vedere anche in streaming gratis con l'app di RaiPlay, con Sky-Go per gli abbonati di Sky e con Now, la piattaforma che permette di acquistare un singolo evento.

Le probabili formazioni di Ucraina-Inghilterra agli Europei

Shevchenko dovrebbe confermare la difesa a tre vista contro la Svezia ma dovrebbe rientrare dal 1′ Malinovskyi a centrocampo. Assenti certi, per infortunio, Besedin e Zubkov. Zinchenko lavorerà ancora a tutta fascia, con Yarmolenko e Yaremchuk in attacco.

Potrebbe esserci un ritorno al 4-2-3-1 con Grealish che dovrebbe trovare spazio dall'inizio e a fargli posto dovrebbe essere Trippier. Saka dovrebbe essere confermato nel tridente con Sterling e Kane, che sarà sempre l'unica punta. A disposizione Chilwell e Mount dopo l'isolamento forzato.

UCRAINA (3-5-2): Buschchan; Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko; Karavaev, Malinovskyi, Sydorchuk, Shaparenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk. Allenatore: Shevchenko.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Grealish, Sterling; Kane. Allenatore: Southgate.

Dove si gioca la partita

A ospitare l'ultimo match valido per i quarti di finale di EURO 2020 sarà lo stadio Olimpico di Roma. L'impianto capitolino ha già ospitato le tre partite del gruppo A della Nazionale Italiana in questo torneo e questa gara sarà l'ultima partita che si giocherà a Tor di Quinto prima che il torneo traslochi a Wembley per semifinali e finale.

Euro 2020, contro chi gioca in semifinale la vincente di Ucraina-Inghilterra

La vincente della gara di Roma affronterà in semifinale chi avrà la meglio tra Repubblica Ceca e Danimarca.