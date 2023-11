Dove vedere Napoli-Juve Stabia in TV e streaming, l’amichevole con Mazzarri allenatore Napoli-Juve Stabia è una partita amichevole che si disputerà giovedì 16 novembre, a porte chiuse a Castel Volturno, e segnerà il ritorno ufficiale sulla panchina dei partenopei di Walter Mazzarri.

A cura di Alessio Morra

Walter Mazzarri è tornato sulla panchina del Napoli dopo oltre dieci anni.Il ritorno al futuro della società di De Laurentiis è partito ufficialmente. Il tecnico toscano ha preso il posto di Garcia ed ha già guidato la prima seduta di allenamento e oggi vivrà la sua prima partita da allenatore del Napoli, e lo farà in una partita amichevole che si disputerà a porte chiuse, a Castel Volturno, contro la Juve Stabia, squadra che è al comando del Girone C della Serie C.

Rudi Garcia è stato esonerato dopo la sconfitta con l'Empoli e ha chiuso l'esperienza napoletana esattamente cinque mesi dopo la firma. Mazzarri è tornato, a sorpresa, e si è ripresentato dieci anni e cinque mesi dopo l'ultima volta in azzurro (in un ko con la Roma per 2-1). Ha le idee chiare, vuole riscattarsi e rilanciarsi dopo qualche annata deludente e qualche anno ai box. Mazzarri ha tanta voglia e vuole rilanciare il Napoli, che è comunque quarto in Serie A e in lizza per andare agli ottavi di Champions League.

Il tecnico ha tempo per preparare le partite di un ciclo terribile che lo attendono, ma in questi giorni lavora senza più di mezza squadra. I calciatori con le rispettive nazionali sono ben undici, gli infortuni non sono pochi. Coloro che sono a disposizione disputeranno un allenamento congiunto, che in realtà sa tanto di partitina con la Juve Stabia, squadra lanciatissima in Serie C. Il Napoli lo scorso anno disputò già un'amichevole con gli stabiesi, e chissà che oltre all'effetto nostalgia anche i partenopei non cerchino anche l'effetto scaramanzia. La partita si terrà nel pomeriggio a Castel Volturno.

Partita: Napoli-Juve Stabia

Quando si gioca: giovedì 16 novembre 2023

A che ora: 16:00

Dove si gioca: Castel Volturno

Canale TV: –

Diretta streaming: –

Competizione: Amichevole

Dove vedere Napoli-Juve Stabia in diretta TV

La prima partita del Mazzarri bis non sarà trasmessa in diretta televisiva. E anzi sarà una partita disputata a porte chiuse a Castel Volturno, nella sede d'allenamento del Napoli.

Napoli-Juve Stabia dove vederla in streaming

Non è prevista nemmeno la diretta streaming di Napoli-Juve Stabia. In poche parole, i tifosi di entrambe le squadre non avranno in alcun modo di seguire questa partitina d'allenamento.

Le probabili formazioni di Napoli-Juve Stabia

Dodici calciatori del Napoli sono con le rispettive nazionali (Di Lorenzo, Raspadori, Politano, Kvaratskhelia, Anguissa, Cajuste, Lindstrom, Olivera, Zielinski, Lobotka, Rrahmani, Ostigard), sono infortunati Meret, Mario Rui e Osimhen. Resta un gruppo molto ridotto per il nuovo allenatore, che è costretto a utilizzare calciatori della Primavera.

Napoli (4-3-3): Gollini; Zanoli, Natan, Juan Jesus, D'Avino; Gaetano, Demme, Russo; Simeone, Zerbin. All. Mazzarri

Juve Stabia (4-3-3): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Romeo, Leone, Buglio; Piovanello, Candellone, Piscopo 5,5. All. Pagliuca