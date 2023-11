Dove vedere Francia-Gibilterra in TV, le partite delle Qualificazioni agli Europei 2024 in programma oggi Francia-Gibiliterra è la penultima uscita dei vicecampioni del mondo nelle qualificazioni per EURO 2024: la selezione di Deschamps è già qualificata e scende in campo sabato 18 novembre 2023 alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming su Sky.

A cura di Vito Lamorte

Penultimo giornata di gare per le qualificazioni a EURO 2024. Nel programma di sabato 18 novembre 2023 spicca la Francia ospiterà Gibilterra all'Allianz Riviera di Nizza con fischio d'inizio fissato per le ore 20.45. Il match sarà trasmesso in diretta TV e streaming su Sky.

I vicecampioni del mondo in carica guidati da Didier Deschamps sono già qualificati e possono giocare le ultime due gare con meno tensione: Gibilterra ha raccolto zero punti e andrà a fare la sua serata di gala davanti a Mbappé, Griezmann &co. Sempre nel gruppo B, però, c'è l'Olanda che deve conquistarsi il secondo posto e dovrà battere l'Irlanda obbligatoriamente prima di andare a Gibilterra a prendersi il pass per la Germania.

Nel pomeriggio il gruppo D c'è da stabilire chi sarà la seconda classificata e a giocarsi il posto sono Galles e Croazia: i Dreigiau saranno di scena in Armenia mentre Modric & co giocheranno in Lettonia-Croazia. È molto probabile che tutto si decida nell'ultima uscita, quando la Croazia ospiterà l'Armenia e il Galles la Turchia di Montella già qualificata.

A completare il programma ci sono le tre partite del gruppo I: la Svizzera è prima e potrebbe chiudere la pratica qualificazione battendo in casa il Kosovo, che dal canto suo si giocherà le sue residue speranze. Scontro diretto per la seconda posizione tra Israele e Romania, con gli israeliani che hanno bisogno di fare bottino pieno nelle ultime due uscite per poter avere la speranza di poter scavalcare i rumeni. Alle ore 18 si sfidano Bielorussia e Andorra.

Francia-Gibilterra, dove vederla in TV e in streaming

La Francia affronta Gibilterra in casa con la qualificazione per gli Europei già in tasca. Si gioca alle ore 20.45 e la partita verrà trasmessa in diretta TV da Sky, con canale di riferimento Sky Sport (252 del satellite). Telecronaca di Federico Zancan. Tutte le altre gare inserite nel calendario odierno, ovvero Armenia-Galles, Lettonia-Croazia, Francia-Gibilterra, Olanda-Irlanda, Bielorussia-Andorra, Israele-Romania e Svizzera-Kosovo saranno trasmesse su Sky Sport Calcio a partire dalle 18:00 e le 20:45 con Diretta Gol Euro 2024.

Le gare di qualificazione ai prossimi Europei saranno trasmesse anche in diretta streaming per gli abbonati a Sky attraverso la app di Sky Go. Un'altra possibilità è Now, che si può attivare la visione dell'evento previo pagamento del pass sport previsto.

Le partite di qualificazioni agli Europei 2024: il programma

Il programma delle partite di sabato 18 novembre 2023 valido per le qualificazioni a Euro 2024.

Gruppo D: Armenia-Galles ore 15

Gruppo D: Lettonia-Croazia ore 18

Gruppo B: Francia-Gibilterra ore 20.45

Gruppo B: Olanda-Irlanda ore 20.45

Gruppo I: Bielorussia-Andorra ore 18

Gruppo I: Israele-Romania ore 20.45

Gruppo I: Svizzera-Kosovo ore 20.45