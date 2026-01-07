Dovbyk si infortuna di nuovo e complica il mercato della Roma, che vuole sempre almeno un attaccante

Artem Dovybk si è fatto male di nuovo. Un peccato per lui e per la Roma. Una beffa autentica per l'attaccante ucraino che era tornato a disposizione dopo uno stop lungo ed aveva pure ritrovato il gol nella partita con il Lecce, ma durante quell'incontro si è fermato. Infortunio muscolare alla coscia sinistra. Un problema non serissimo, ma che comunque complica i piani della Roma che pensa di cambiare in buona parte l'attacco e pareva potesse utilizzare Dovbyk per uno scambio di mercato.

Dovbyk infortunato in Lecce-Roma

Ha giocato 13 partite (su 19), ha segnato 3 gol. Ma non ha mai avuto il posto fisso Artem Dovbyk, che lo scorso novembre ha subito un infortunio al tendine che lo ha tenuto fuori per oltre un mese e mezzo. Con il Genoa ha vissuto uno scampolo di partita, poi ha giocato mezz'ora con l'Atalanta e 26 minuti con il Lecce. Ha trovato il gol appena 8 minuti dopo essere entrato, ma si è pure infortunato. Lesione muscolare di lieve entità alla coscia sinistra. Sulla carta un paio di settimane di stop. Non ci sarà sicuramente con il Sassuolo sabato, poi si vedrà, perché il club dei Friedkin ha fatto sapere che si valuterà giorno per giorno.

Artem Dovbyk festeggia con i compagni dopo aver trovato il gol a Lecce.

Zirkzee e Raspadori

E nell'ambiente giallorosso si spera vivamente in un recupero rapido dalla lesione di primo grado alla coscia sinistra. Perché Gasperini pretende un paio d'innesti in attacco. Si sa che gli obiettivi principali sono rappresentati da Zirkzee e da Raspadori. Il primo ora è congelato, dopo l'esonero di Amorim, il secondo deve decidere cosa fare, ed ha tante proposte. Ma per comprare bisogna pure vendere.

Le ipotesi di mercato per Dovbyk

Si era parlato di un ipotetico scambio con il Napoli, tra Dovybk e Lucca, ma anche di una possibilità Juventus per l'attaccante ucraino, mentre il Milan è svanito dopo l'acquisto di Fullkrug. L'infortunio muscolare non è serio, ma considerato che è il secondo problema in meno di due mesi potrebbe portare diverse società a fare delle valutazioni su Dovbyk, che quindi lascia ulteriormente in stallo la Roma.