Ruben Amorim esonerato dal Manchester United dopo solo 14 mesi: chi sarà il nuovo allenatore

Il Manchester United ha esonerato nella mattina di lunedì 5 gennaio, Ruben Amorim dall'incarico di allenatore. Il quarantenne portoghese è stato informato della decisione del club inglese e se ne va con effetto immediato dopo solo 14 mesi dal suo insediamento (fu annunciato il 1° novembre 2024). A determinare la rottura completa del rapporto sono state le sempre più accese divergenze sulla gestione della squadra e delle scelte in vista della sessione invernale di mercato. E' già stato individuato dal Manchester il sostituto: Darren Fletcher, attuale tecnico del Manchester Under 18, in attesa di una scelta definitiva.

A comunicare la notizia ufficiale, Fabrizio Romano esperto di mercato sui propri canali social, evidenziando di fatto la rottura totale tra Amorim e Manchester United che negli ultimi giorni aveva toccato livelli importanti, fino all'attuale punto di non ritorno. Più fonti avevano sottolineato come Amorim non fosse d'accordo con il club, in primis entrando in contrasto con il direttore sportivo Jason Wilcox, sia sugli approcci tattici della prima squadra sia sul desiderio di ingaggiare nuovi giocatori durante la sessione invernale. Amorim aveva richiesto un attaccante e un difensore centrale nell'immediato, per affrontare la seconda parte di stagione. Ma i piani della società non andrebbero in quella direzione.

L'attacco diretto di Amorim al club: perché il Manchester lo ha subito esonerato

Determinante anche il suo ultimo sfogo pubblico nella conferenza stampa post gara del Manchester United fermato sull'1-1 dal Leeds. Amorim aveva confermato che mancava qualcosa alla sua rosa per perfezionare completamente il modulo 3-4-3 impostato da quando si è insediato in panchina, per poi far capire che le intenzioni della società erano di tutt'altro avviso per la sessione invernale di mercato, con l'obiettivo prima di cedere giocatori considerati in esubero per poi valutare eventuali inserimenti solamente low cost.

Il comunicato del Manchester: Amorim esonerato, ecco il nuovo allenatore

"Ruben Amorim ha lasciato il suo incarico di allenatore del Manchester United". Così inizia la nota ufficiale del Manchester United che evidenzia l'insanabile frattura tra il tecnico portoghese e il club. "Con il Manchester United al sesto posto in Premier League, la dirigenza del club ha deciso, a malincuore, che è giunto il momento di cambiare. Questo darà alla squadra la migliore opportunità di piazzarsi al primo posto in Premier League. Il club desidera ringraziare Ruben per il suo contributo al club e gli augura il meglio per il futuro. Mercoledì Darren Fletcher guiderà la squadra contro il Burnley."

Darren Fletcher è ovviamente un ripiego di comodo e per opportunità visti gli imminenti nuovi impegni di campo del Manchester. Cresciuto calcisticamente nel Manchester United dove tra il 2003 e il 2015 ha vinto praticamente tutto, Fletcher è rimasto a Old Trafford anche perla sua carriera di allenatore: nel 2020 ha iniziato come assistente nelle giovanili e dal 2025 era seduto sulla panchina dell'Under 18 dei red devils che ora dovrà lasciare per sostituire Amorimin prima squadra, ad interim.