Raspadori uomo mercato assoluto: Roma favorita, ma è nel mirino pure di Napoli e Atalanta

Giacomo Raspadori è un calciatore dell’Atletico Madrid, ma potrebbe tornare presto in Serie A. L’attaccante della Nazionale è un obiettivo in questo mercato di gennaio di Roma, Napoli e Atalanta.
A cura di Alessio Morra
Giacomo Raspadori anche in questa sessione di mercato è uno dei giocatori più richiesti. La scorsa estate è passato dal Napoli all'Atletico Madrid. Dopo pochi mesi potrebbe tornare in Serie A. La Roma lo insegue da tempo e sta trattando con l'Atletico Madrid, ma non è la sola a seguirlo. Ci sarebbero infatti sulle sue tracce anche il Napoli e l'Atalanta. L'Atletico non intende cederlo, mentre lo stesso calciatore è indeciso sul suo futuro. Insomma un mistero intricato che durerà ancora qualche giorno.

Raspadori in Supercoppa con l'Atletico Madrid

Le tempistiche sono fondamentali. Intanto perché il mercato invernale non è infinito. E nel caso specifico c'è la Supercoppa di Spagna di mezzo, che come quella italiana si disputa in Arabia Saudita. Raspadori sarà convocato con ogni probabilità da Simeone e per questo motivo rimarrà almeno per tutta questa settimana all'Atletico, settimana nella quale le trattative potrebbero avviarsi.

Roma, Napoli e Atalanta

Quella della Roma già lo è, i giallorossi lo inseguono da tempo e secondo quanto riferito da Sky sarebbero in vantaggio, disposti eventualmente a pagare pure a penale se non riscatterebbe il calciatore. Ma su Jack Raspadori ci sarebbero anche Napoli e Atalanta, non più la Lazio. Il Napoli dopo averlo ceduto sta ripensando a lui. Nel nuovo modulo di Conte l'attaccante calzerebbe a pennello, e lui il legame con i partenopei non lo ha mai reciso totalmente. Anche l'Atalanta lo segue. Qualcosa cambierà nel reparto offensivo e l'attaccante dell'Italia potrebbe essere utile anche per la sua esperienza.

Decisiva sarà la volontà del giocatore

C'è però un particolare non da poco che non si può trascurare e cioè la volontà del calciatore, che non sembra così totalmente propenso a lasciare Madrid. È vero che con l'Atletico non ha il posto fisso, ma il giocatore si trova bene in Spagna, come la sua dolce metà, trasferirsi nel bel mezzo della stagione non sembra così semplice.

