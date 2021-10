Donnarumma è inchiodato e prende gol, i tifosi del PSG senza pietà: “Ma quando torna Navas?” PSG impegnato in casa con l’Angers nell’anticipo della decima giornata di Ligue 1, Donnarumma finisce sotto accusa da parte dei tifosi parigini per la rete degli ospiti, che hanno chiuso in vantaggio il primo tempo. Qualcuno arriva a dire: “Non vediamo l’ora che torni Navas”. Poi la squadra di Pochettino ribalta il risultato nella ripresa.

A cura di Paolo Fiorenza

Il PSG è impegnato nell'anticipo del venerdì della 10ª giornata della Ligue 1 in casa contro l'Angers: un match sulla carta facile per la corazzata stellare di Pochettino, anche se la squadra ospite si è presentata al Parco dei Principi ostentando un sorprendente terzo posto in classifica, peraltro già ad 8 punti dalla capolista, col Lens secondo due punti più su.

Privi di Messi e Neymar, appena tornati dalla massacrante trasferta sudamericana dove hanno giocato ben tre incontri di qualificazioni mondiali, i parigini hanno comunque schierato gente come Mbappé, Icardi e Verratti. E tra i pali Gigio Donnarumma, agevolato dall'infortunio di Keylor Navas con la Costa Rica, che ha tolto i dubbi a Pochettino e consentito al portiere della Nazionale italiana di inanellare la terza presenza da titolare consecutiva col PSG, dopo quella in Champions League contro il Manchester City e quella nell'ultimo turno di campionato nella sorprendente sconfitta in casa del Rennes, unico passo falso finora nella Ligue 1, a fronte delle prime 8 vittorie di fila.

Il primo tempo è stato contraddistinto da un predominio sterile per i padroni di casa, che hanno avuto il 72% di possesso palla, ma hanno concluso zero volte nello specchio della porta avversaria. E come spesso succede in questi casi, gli avversari hanno castigato chi si illudeva di avere il pallino. L'Angers è passato in vantaggio al 36′ con Fulgini, che ha concluso il più classico dei contropiedi insaccando da pochi passi un cross basso dalla destra. Donnarumma si è visto sfilare il pallone nell'area piccola appena davanti a lui, rimanendo tuttavia inchiodato senza riuscire ad anticipare il successivo tap-in a porta vuota del centrocampista dell'Angers.

Una mancata uscita che ha fatto piovere addosso all'ex milanista critiche su Twitter da parte di tifosi del PSG che ne hanno contestato il posizionamento e la scarsa reattività. Qualcuno arriva a dire: "Non vediamo l'ora che torni Navas". La squadra di Pochettino riesce poi a ribaltare il risultato nella ripresa, portando a casa i tre punti grazie alle reti di Danilo e Mbappé su calcio di rigore.