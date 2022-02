Domanda scomoda in conferenza, Allegri ribalta tutto: “Ma lei c’era alla partita?” Dopo Atalanta-Juventus non sono mancate le polemiche arbitrali, con i nerazzurri che hanno protestato per la direzione di gara di Mariani. In conferenza Max ha utilizzato l’arma dell’ironia.

A cura di Marco Beltrami

Grande intensità ed emozioni fino alla fine in Atalanta-Juventus. Il gol in extremis di Danilo ha regalato ai bianconeri un pareggio prezioso dopo che il vantaggio di Malinovskyi aveva illuso i nerazzurri. Un risultato che se riduce ulteriormente le speranze già flebili per la squadra di Allegri di rientrare nella lotta Scudetto (argomento già chiuso per Max), è invece molto importante per la lotta Champions. Anche alla luce dell'importanza della posta in palio, non sono mancate le discussioni e le polemiche nel post-gara.

Il direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino si è nuovamente sostituito a Gian Piero Gasperini (era già successo in Coppa Italia) ai microfoni di DAZN dopo il pareggio interno contro la Juventus. Il dirigente ha nuovamente alzato la voce, sottolineando quelli che a dire del club orobico sono stati gli errori arbitrali che hanno penalizzato la Dea, e non è mancato anche un piccato scambio di vedute con l'esperto di moviola ed ex arbitro Luca Marelli.

Quali sono le situazioni da moviola che hanno fatto arrabbiare l'Atalanta? In primis il contatto tra Szczesny e Koopmeiners, che a giudizio di Marino sarebbe stato da punire con l'espulsione dell'estremo difensore della Juventus, e poi il presunto fallo di mano in area di de Ligt. In entrambi i casi però il regolamento sembra dare ragione all'arbitro Mariani, anche se manca un giallo al portiere polacco.

Le questioni arbitrali sono state oggetto anche di una domanda posta in conferenza stampa a Massimiliano Allegri subito dopo la partita: "Volevo chiederle un giudizio sul caso Var nel primo tempo, su quel contrasto tra Szczesny e Koopmeiners, come l’avete visto, e rivisto. L’Atalanta ha un po’ protestato". Allegri ha replicato con la sua proverbiale ironia, ribaltando tutto e sottolineando un altro caso da moviola, ovvero il duro intervento di Hateboer su De Sciglio in cui l'olandese ha rischiato molto: "Pensavo che volessi chiedermi del contrasto su De Sciglio". Spiazzato dalla risposta del mister, il cronista ha chiesto chiarimenti: "Il contrasto su De Sciglio… qual è stato?". A quel punto Max ha chiosato con una domanda provocatoria: "Eh non lo so… Dov’era? C’era alla partita?".