Difesa del Milan in difficoltà, quattro gol subiti in due partite: anche Theo Hernandez sotto accusa

A cura di Vito Lamorte

Immagine di Sky in riferimento al secondo gol del Parma.

La sconfitta del Milan in casa del Parma ha aperto una riflessione in merito alle difficoltà difensive del club rossonero, che nelle prime due partite del campionato 2024-2025 (anche quella col Torino) sembrano le stesse della passata stagione nonostante il passaggio di timone tra Stefano Pioli e Paulo Foneseca.

La squadra rossonera è parsa spaccata in due in diverse situazioni sia nella sfida persa al Tardini contro i gialloblù di Fabio Pecchia che nel pareggio in rimonta contro il Toro all'esordio e questo è un vero e proprio campanello d'allarme per i rossoneri.

Theo Hernandez sotto accusa sui due gol del Parma

Quattro gol subiti in due partite non se li aspettava nessuno e i primi 180 minuti ufficiali della stagione del Milan non sono andati come la dirigenza e i tifosi si aspettavano. La fragilità difensiva è evidente e desta preoccupazione.

Nella lista dei più negativi nella partita persa contro il Parma c'è, a sorpresa, anche il nome di Theo Hernandez: il terzino francese ha mostrato difficoltà nella fase difensiva e ha fatto molto discutere il suo atteggiamento passivo in occasione delle due reti dei gialloblù. Sia Man che Cancellieri hanno chiuso l'azione nella zona di campo che doveva essere coperta da lui e anche il suo ‘body language' è stato molto criticato dai tifosi rossoneri.

Immagine di Sky in riferimento al primo gol del Parma.

Fonseca non cerca scuse: "Difensivamente siamo andati male"

Il tecnico rossonero, Paulo Fonseca, ai microfoni di DAZN ha analizzato l'andamento della gara, criticando soprattutto quanto fatto in fase difensiva: "In generale difensivamente siamo andati male: è difficile vincere questo tipo di partite se non si difende da squadra, ma anche individualmente abbiamo sbagliato i duelli. Arrivavamo tardi, lasciando spazi, marcature preventive errate: tante cose difensivamente non sono andate, e così non si può vincere. Io sono sempre il responsabile principale e non voglio scappare, ma mi sembra chiaro che ci sia un problema di atteggiamento difensivo, di aggressività collettiva. Si guarda solo ai difensori, ma loro soffrono tanto con la facilità con cui gli altri giocano".