Incubo Milan al Tardini, rossoneri sconfitti in casa del Parma: Man e Cancellieri inguaiano Fonseca Milan sconfitto 2-1 in casa del Parma nel match della seconda giornata della Serie A 2024-2025: Man e Cancellieri rendono inutile il momentaneo pari di Pulisic e inguaiano Fonseca. L’Udinese batte la Lazio 2-1: decisivi Lucca e Thauvin. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Prima sconfitta per il Milan di Paulo Fonseca che nel match della seconda giornata della Serie A 2024-2025 contro il Parma si è visto battuto per 2-1 con Pulisic che ha aveva risposto al vantaggio dei padroni di casa firmato dal talentuoso Man salvo poi capitolare dopo la rete decisiva di Cancellieri.

Una sconfitta che rispecchia esattamente ciò che si è visto sul terreno di gioco del Tardini dove le due squadre che si sono divisi equamente il predominio territoriale nei due tempi, ma con i gialloblu che hanno saputo interpretare meglio i vari momenti della partita. Prima frazione difatti nettamente appannaggio dei Ducali che dopo la rete lampo dell'1-0 arrivata dopo appena due minuti di gioco con il solito Man, Bonny e Mihaila ha creato diverse occasioni per il raddoppio (per il Milan invece nei primi 45 minuti solo una grande chance per il pareggio capitata sui piedi di Okafor che ha trovato però la respinta di Suzuki).

Copione opposto invece nella ripresa con il Milan che fin dal rientro in campo ha alzato i giri del motore aumentando notevolmente la propria produzione offensiva. E così dopo la conclusione al volo di Pulisic parata dall'estremo difensore emiliano e la traversa colpita da Reijnders i rossoneri trovano il meritato pari grazie ai soliti noti Theo Hernadez e Rafael Leao che al termine di una straripante azione sulla corsia mancina confeziona un perfetto assist per Pulisic che deve solo appoggiare in rete il pallone per scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Ma quando i meneghini sembravano in controllo del match mettendo in grande difficoltà la retroguardia gialloblu ecco che il Parma in contropiede sorprende i rossoneri con i due nuovi entrati Almqvist (autore dell'assist) e Cancellieri (che si fa trovare pronto sul secondo palo per battere per la seconda volta in questa giornata Mike Maignan) che siglano il gol che vale una prestigiosa vittoria.

E anche l'altro match del sabato pomeriggio tra Udinese e Lazio si è concluso con il successo della squadra padrone di casa: al Blu Energy Stadium infatti l'incontro termina 2-1 per i friulani siglato dalle reti, una per tempo, di Lucca e Thauvin. Nel finale l'espulsione di Hassane Kamara rinfocola le speranze dei biancocelesti che riescono a trovare il gol che avrebbe potuto rimettere in discussione il risultato solo in pieno recupero con Isaksen.