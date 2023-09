Di Lorenzo anima e cuore del Napoli: “La vittoria è importantissima, ma dobbiamo migliorare” Il capitano del Napoli è stato ancora una volta determinante. Dopo il vittorioso match con il Braga, Di Lorenzo ha esaltato la squadra e ha parlato anche del tecnico Rudi Garcia.

A cura di Alessio Morra

Dopo un punto nelle ultime due partite di campionato, il Napoli ritrova il successo e così facendo parte con il piede giusto in Champions League. Un pizzico di fortuna è stato determinante, ma ciò che contava in Portogallo era vincere, e il Braga è stato sconfitto 2-1. Decisivo, ancora una volta, è stato capitan Di Lorenzo, che ha segnato e che ha mostrato con parole e fatti di che pasta è fatto. In poche parole: è un vero capitano.

Dopo lo scudetto vinto, il Napoli ha vinto le prime due partite di campionato. Sembrava tutto continuare sulla falsariga della passata stagione, ma il 2 settembre i partenopei hanno perso 2-1 in casa con la Lazio, mentre alla ripresa del campionato in rimonta hanno pareggiato 2-2 con il Genoa. Le polemiche sono arrivate a pioggia, per gioco e risultati, e pure per un gesto di Kvaratskhelia.

Con un animo tutt'altro che leggero i partenopei sono scesi in campo a Braga, nella prima partita della fase a gironi di Champions League. Il primo tempo è stato quasi stregato per il Napoli, che ha dominato in lungo e in largo, ma ha centrato due legni e ha avuto uno straordinario Matheus. Nel recupero, però, il risultato si è sbloccato quando ha segnato Di Lorenzo, che dopo aver visto il pallone finire in rete è corso verso la panchina con tutta la squadra. Bello. Un messaggio chiaro. La squadra è unita, il gruppo rema tutto dalla stessa parte, con Garcia che ha esultato sbuffando.

Nella ripresa il Napoli non sferra il colpo del ko e rischia la beffa, quando pareggia Bruma. L'autorete di Niakaté regala vittoria etre punti ai partenopei che salgono subito a 3 punti con il Real Madrid. Dopo la partita, a Sky, il capitano del Napoli non si è nascosto e ha parlato subito del successo di Braga: "Risultato importante, in Champions le partite sono tutte difficili. Questo è un girone difficile, quindi partire con una vittoria in trasferta è importante per il prosieguo del girone".

Ma anche del suo gol, che è stato un po' sporco, parole sue: "Non l’ho presa benissimo, ma in questi casi è forse meglio così. Quando uno non prende la palla può anche non segnare. Sono stato fortunato che la palla è entrata".

Di Lorenzo ha esaminato la partita e ha spiegato che la squadra deve migliorare: "Dobbiamo migliorare in tante fasi della partita, oggi abbiamo sofferto un po’ nel secondo tempo il loro palleggio ma la squadra ha saputo soffrire. Nel primo tempo potevamo fare qualche gol in più, anche nel secondo tempo purtroppo Raspadori ha dato male la palla a Osimhen. Però abbiamo avuto anche noi le occasioni per chiudere la partita. Nel calcio è così, se non fai il secondo gol rischi di prendere l’1-1. Ma è una vittoria sofferta e importante".

Da capitano non si è nascosto sulle tante voci riguardanti l'allenatore degli ultimi giorni: "A me e alla squadra non interessa quello che dice la gente e quello che dicono fuori. La squadra è concentrata e quello che dicono non ci deve interessare".