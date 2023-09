Il gesto di Kvaratskhelia verso Garcia al momento della sostituzione: reazione impietosa Dopo essere stato sostituito all’88’ di Genoa-Napoli Kvicha Kvaratskhelia ha avuto una reazione sorprendente. Gesti e parole rivolti, molto probabilmente, al tecnico Rudi Garcia.

A cura di Alessio Morra

Un Napoli irriconoscibile per una settantina di minuti è riuscito a evitare la sconfitta con il Genoa, segnando con Raspadori e Politano nell'ultimo quarto d'ora. Il pari (oltre a gol dei due nazionali) è l'unica nota lieta per la squadra partenopea e per Garcia, che nel finale sostituendo Kvaratskhelia ha dovuto subire la reazione del georgiano, che non ha preso bene il cambio con Zerbin.

Kvaratskhelia è uno dei calciatori più forti del Napoli, ha disputato una stagione meravigliosa che gli è valsa la candidatura al Pallone d'Oro e pure al FIFA the Best, ma non segna da sei mesi esatti. Il match con il Genoa non è stato straordinario, sprazzi di alta scuola nel primo tempo, ma pure nella ripresa.

Senz'altro, però, può fare di più Kvara che finora non ha giocato mai i 90 minuti con Garcia, che dopo aver indovinato tutti i cambi – decisivi non solo per i gol Raspadori e Politano, ma anche Cajuste – ha deciso all'89' di sostituire il numero 77 e al suo posto ha mandato Alessio Zerbin. Una decisione sorprendente.

La sorpresa principale è stata proprio per lui, per Kvaratskhelia che non ha nascosto la sua delusione. L'attaccante guarda verso la panchina, osserva Garcia e con un gesto chiarissimo mostra il suo disappunto. Gesticola, all'italiana, aggiunge qualcosa a voce. Quello che ha detto non si sa. Ma il linguaggio del corpo è chiaro, sembra dire al tecnico francese: "Ma cosa hai fatto?".

Tecnico navigato Garcia saprà cosa dire al calciatore, ma pure a chi gli chiederà qualcosa su questa sostituzione e soprattutto sulla reazione di Kvara, che di sicuro però l'avrà colpito. Perché in tutta la passata stagione mai Kvaratskhelia si era comportato così, e stupisce doppiamente questo tipo di gesto.