video suggerito

Un tifoso dell’Inter mima il gesto dell’aereo: ennesimo sfregio alla memoria del Grande Torino Ennesimo sfregio alla memoria del Grande Torino: un tifoso dell’Inter ha mimato il gesto dell’aereo rivolto verso i sostenitori del Toro, un evidente richiamo alla tragedia di Superga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ennesimo sfregio alla memoria del Grande Torino: un tifoso dell'Inter ha mimato il gesto dell'aereo rivolto verso i sostenitori del Toro, un evidente richiamo alla tragedia di Superga. Si tratta dell'ultimo di una lunga serie di gesti riprovevoli da parte dei tifosi delle squadre avversarie che vogliono offendere la memoria della storia granata.

Un episodio bruttissimo avvenuto sugli spalti di San Siro avvenuto in occasione dell'anticipo della settima giornata della Serie A 2024-2025.

Un tifoso dell'Inter mima il gesto dell'aereo: sfregio alla memoria del Grande Torino

Una brutto episodio si è verificato in occasione di Inter-Torino. Un tifoso nerazzurro si è rivolto verso i sostenitori del Toro mimano il gesto dell’aeroplano, un evidente richiama alla tragedia di Superga nella quale persero la vita trentuno persone e tra questi c'erano tutti i calciatori del Grande Torino di ritorno dalla trasferta di Lisbona.

A fare circolare il video sui social di quanto accaduto ci ha pensato un tifoso del Toro su Tik Tok.

Si tratta dell'ennesima mancanza di rispetto verso la storia della società granata e verso una delle squadre più forti della storia del calcio a livello mondiale. Non è la prima volta che negli stadi italiani si verificano episodi del genere e solo in pochi casi sono stati presi provvedimenti seri nei confronti di queste persone.

I precedente a Verona e nel derby con la Juventus

In occasione della fine dello scorso torneo anche a Verona si verificò una situazione del genere: anche in quel caso ci fu un gesto vergognoso di un tifoso dell'Hellas, così come accaduto a San Siro, che oltraggiò la memoria del Grande Torino.

Anche in quell'occasione un video aveva ripreso questo supporter scaligero mentre mima lo schianto dell’aereo in riferimento ai fatti di Superga. Nel 2019 un tifoso della Juventus fece lo stesso durante un derby col Toro e la società bianconera lo identificò grazie alle telecamere e lo bandì per cinque anni dal suo stadio.