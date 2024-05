video suggerito

Tifoso del Verona oltraggia la memoria del Grande Torino: mima lo schianto dell’aereo, gesto vergognoso Gesto vergognoso di un tifoso del Verona, che oltraggia la memoria del Grande Torino: un video lo riprende mentre mima lo schianto dell’aereo in riferimento ai fatti di Superga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Gesto vergognoso da parte di un tifoso del Verona durante la gara contro il Torino: questo supporter dei veneti è stato beccato da un video, fatto dal settore ospiti, mentre mimava il gesto di un aereo e poi uno schianto. Un riferimento ai fatti di Superga, commemorati pochi giorni fa.

Non è la prima volta che si verificano oltraggio alla memoria della squadra granata, visto che nel 2019 un tifoso della Juventus fece lo stesso durante un derby col Toro e la società bianconera lo identificò grazie alle telecamere e lo bandì per cinque anni dal suo stadio. Nelle prossime ore capiremo se lo stesso accadrà anche a Verona.

Situazioni che accadono sempre più spesso e che mettono ancora più in evidenza la mancanza di cultura sportiva presente nel nostro paese.

La tragedia di Superga e l'importanza nella storia del Torino

Pochi giorni fa, il 4 maggio, è stato celebrato il 75° anniversario della tragedia in cui hanno perso la vita i calciatori del Grande Torino, oltre ai componenti dello staff tecnico, ai giornalisti e ai membri dell’equipaggio che erano presenti su quell’aereo partito da Lisbona.

Si tratta di una data storica per il club granata perché il Toro era la squadra più forte d'Italia e in quel periodo aveva portato in Nazionale tantissimi calciatori.

Il Torino ha vinto a Verona in rimonta: lotta salvezza apertissima

La squadra granata ha vinto al Bentegodi in rimonta per 2-1 con i gol di Savva e Pellegri dopo il vantaggio dell'Hellas con Swiderski. La squadra di Juric si è presentata con diverse assenze a Verona ma ha disputato un finale di gara di grande applicazione e voglia, prendendosi tre punti importanti per la corsa ad un posto in Conference League.

Adesso i granata hanno 50 punti e sono a -1 dal Napoli e dalla Fiorentina: gli azzurri hanno già giocato e hanno perso in casa col Bologna mentre la Viola sfiderà il Monza in casa nel Monday Night. La corsa all'ultimo posto in zona UEFA è ancora aperta.