Di Canio punta il dito contro Conte: “Fa la pantomima sugli infortuni, poco credibile quando si lamenta”

Paolo Di Canio ha bacchettato Antonio Conte per la narrazione che sta portando avanti sui problemi del Napoli. L'opinionista di Sky, durante ‘Sky Calcio Club', ha parlato delle dichiarazioni rilasciate dal tecnico azzurro dopo la partita contro la Fiorentina: "Ragazzi, ma parleremo sempre di infortuni? Abbiamo avuto infortuni del genere ai nostri tempi? Ora abbiamo uno staff medico di 26 persone! 25 giocatori, quasi un fisioterapista per ogni giocatore. Altrimenti, ci lamentiamo sempre. E ci sono sempre gli stessi 4-5 giocatori infortunati… È normale! Qual è l'obiettivo? Qualificarsi per la Champions League, rimanere nella competizione il più a lungo possibile. E cosa ti aspetti? Se devi partecipare a tre competizioni, giocherai 60 partite! È il prezzo da pagare, perché sei un bravo allenatore e stai allenando un club di altissimo livello".

Conte da tempo porta avanti la sua narrazione sugli infortuni che hanno impedito alla sua squadra di portare avanti il suo percorso in questa stagione ma l'ex attaccante di Napoli, Milan e Juventus ha proseguito così il suo intervento bacchettando il tecnico azzurro: "Mi piace Antonio Conte, è una brava persona; ma avrebbe dovuto dire anche in passato quello che ha detto ieri dopo Napoli-Fiorentina: quando vincevano, quando i loro giocatori non erano infortunati e quando altre squadre erano in difficoltà con 10 giocatori infortunati… E non solo lui; Gasperini, Sarri, tutti… Se vogliono essere credibili, dovrebbero dirlo sempre".

Di Canio attacca Conte: "È una brava persona ma fa pantomima sugli infortuni"

Conte dopo la vittoria contro la Viola non aveva pensieri sulla partita ma si è focalizzato sull'infortunio di Giovanni Di Lorenzo sia in TV che in conferenza stampa, alzando parecchio i toni anche nei confronti dell'Associazione calciatori: "Si va verso la rovina del calcio, il dio denaro è sopra tutti".

Paolo Di Canio non ha lesinato critiche nei confronti dell'allenatore della squadra campione d'Italia: "Una pantomima tutta su: ‘Questi ragazzi che giocano…', ma i tuoi si sono fatti male alla decima partita, mica alla settantesima! Lukaku, De Bruyne… De Bruyne si è infortunato mentre tirava un rigore! Di cosa stiamo parlando? Ognuno ha il suo punto di vista, ma io sono stufo delle scuse! Non mi interessa! Non ci cascherò! Sono tutti bravissimi, vengono giustamente elogiati, a volte giustamente criticati, e giustamente guadagnano un sacco di soldi per fare la differenza, proprio come ha fatto Gasperini."