Paolo Di Canio prende a craniate il tavolo, Federica Masolin gli carezza la testa: era tutto organizzato

Il dibattito post Champions nello studio di Sky Sport ha avuto un momento sorprendente quando Paolo Di Canio ha preso a testate il tavolo: Fabio Capello si è alzato per prestargli soccorso, Federica Masolin è andata ad accarezzargli il cranio. La rivelazione poco dopo: “È una gag”.

L'abituale salotto post Champions League di Sky Sport ha vissuto mercoledì sera un momento davvero sorprendente, che poi è stato svelato essere stato organizzato in precedenza. A un certo punto Paolo Di Canio ha preso a testate il tavolo con tale forza da farsi apparentemente male. Fabio Capello è scattato per aiutarlo, Federica Masolin è andata ad accarezzargli il cranio. La stessa giornalista poco dopo ha ammesso: "È una gag".

Paolo Di Canio col fazzolletto datogli da Fabio Capello per pulirsi il sangue (che non c’è)

Tutto è nato quando la Masolin, commentando i quarti di finale di Champions League che si erano completati in serata (le due semifinali sono PSG-Bayern Monaco e Atletico Madrid-Arsenal sono), ha sottolineato amaramente la differenza di livello, e ancor prima di passo, rispetto al calcio italiano: "Abbiamo visto un livello incredibile, chi lo esprime con il grande calcio, chi è riuscito a buttare fuori il Barcellona e sta facendo molto bene, chi come l'Arsenal è su due fronti, uno molto importante come la Premier League… E comunque la palla, come la guardi la guardi, va a tre volte più veloce del nostro campionato. Quando le nostre squadre arriveranno a quel livello?", ha infine chiesto a Di Canio.

Il 57enne ex calciatore romano ha avuto un sussulto alla domanda: "Adesso mi fai una provocazione? Mi vuoi intristire… ma è una provocazione?". E ha dato tre testate abbastanza forti al tavolo, mettendosi subito la mano sulla fronte: "Mi sono fatto male".

Capello si è alzato all'istante per dargli un fazzoletto per pulirsi il sangue (che poi si è visto che non c'era): "Grazie mister, mi so' fatto male".

"Mi hai provocato, io mi spacco la testa – ha detto ancora Di Canio alla Masolin che rideva a crepapelle – Mi sono fatto male, non sto scherzando". Allora Federica si è alzata a sua volta, per andare ad abbracciare e accarezzare l'ex attaccante della Lazio.

"Io sono arrabbiato con il nostro calcio – ha ripreso Di Canio – Mamma mia che bozzo… ma sono avvelenato".

La serata si è chiusa con il chiarimento da parte di Federica Masolin, era tutto finto: "Allora, io vado prenderti il ghiaccio… e sveliamo l'arcano, non è successo niente. È una gag". Lo scatto in un nanosecondo di Capello era effettivamente un indizio forte…