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Paolo Di Canio prende a craniate il tavolo, Federica Masolin gli carezza la testa: era tutto organizzato

Il dibattito post Champions nello studio di Sky Sport ha avuto un momento sorprendente quando Paolo Di Canio ha preso a testate il tavolo: Fabio Capello si è alzato per prestargli soccorso, Federica Masolin è andata ad accarezzargli il cranio. La rivelazione poco dopo: “È una gag”.
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A cura di Paolo Fiorenza
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L'abituale salotto post Champions League di Sky Sport ha vissuto mercoledì sera un momento davvero sorprendente, che poi è stato svelato essere stato organizzato in precedenza. A un certo punto Paolo Di Canio ha preso a testate il tavolo con tale forza da farsi apparentemente male. Fabio Capello è scattato per aiutarlo, Federica Masolin è andata ad accarezzargli il cranio. La stessa giornalista poco dopo ha ammesso: "È una gag".

Paolo Di Canio col fazzolletto datogli da Fabio Capello per pulirsi il sangue (che non c’è)
Paolo Di Canio col fazzolletto datogli da Fabio Capello per pulirsi il sangue (che non c’è)

Tutto è nato quando la Masolin, commentando i quarti di finale di Champions League che si erano completati in serata (le due semifinali sono PSG-Bayern Monaco e Atletico Madrid-Arsenal sono), ha sottolineato amaramente la differenza di livello, e ancor prima di passo, rispetto al calcio italiano: "Abbiamo visto un livello incredibile, chi lo esprime con il grande calcio, chi è riuscito a buttare fuori il Barcellona e sta facendo molto bene, chi come l'Arsenal è su due fronti, uno molto importante come la Premier League… E comunque la palla, come la guardi la guardi, va a tre volte più veloce del nostro campionato. Quando le nostre squadre arriveranno a quel livello?", ha infine chiesto a Di Canio.

Il 57enne ex calciatore romano ha avuto un sussulto alla domanda: "Adesso mi fai una provocazione? Mi vuoi intristire… ma è una provocazione?". E ha dato tre testate abbastanza forti al tavolo, mettendosi subito la mano sulla fronte: "Mi sono fatto male".

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Capello si è alzato all'istante per dargli un fazzoletto per pulirsi il sangue (che poi si è visto che non c'era): "Grazie mister, mi so' fatto male".

"Mi hai provocato, io mi spacco la testa – ha detto ancora Di Canio alla Masolin che rideva a crepapelle – Mi sono fatto male, non sto scherzando". Allora Federica si è alzata a sua volta, per andare ad abbracciare e accarezzare l'ex attaccante della Lazio.

"Io sono arrabbiato con il nostro calcio – ha ripreso Di Canio – Mamma mia che bozzo… ma sono avvelenato".

La serata si è chiusa con il chiarimento da parte di Federica Masolin, era tutto finto: "Allora, io vado prenderti il ghiaccio… e sveliamo l'arcano, non è successo niente. È una gag". Lo scatto in un nanosecondo di Capello era effettivamente un indizio forte…

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